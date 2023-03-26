丁薛祥：中國不求貿易順差 對外開放是基本國策

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（中央社台北26日電）中國國務院副總理丁薛祥今天出席中國發展高層論壇時說，對外開放是中國基本國策，就像人類要吃飯、喝水、呼吸一樣。他並宣示，中國不追求貿易順差，將積極擴大進口高品質產品和服務。

星島日報報導，「中國發展高層論壇2023年年會」今天在北京開幕，丁薛祥出席開幕式並發表主旨演講時，作上述表示；同時，中國國家主席習近平也向大會發出賀信，強調當前「世界百年未有之大變局加速演進」，中國將堅持「對外開放」的基本國策，並將穩步擴大制度型開放。

丁薛祥表示，「對外開放」是中國的基本國策，是當代中國的「鮮明標識」，是不可或缺的國家重大政策，是國家發展的基本需要。就像人類要吃飯、喝水、呼吸和睡眠一樣。中國不斷擴大對外開放，「不僅發展了自己，也造福了世界」。

他說，中國構建新發展格局，「絕不是封閉的國內循環」，而是「更加開放的國際國內雙循環相互促進」，以高水平對外開放推動「高質量發展」。

丁薛祥提到，中國將加快建設強大的國內市場，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平，為中國經濟發展提供支撐，為世界提供更大規模的中國市場和中國需求。

他並表示，中國不追求貿易順差，將順應人民對高品質生活的期待，積極擴大高品質產品和服務的進口。

習近平在賀信中說，當前「世界百年未有之大變局加速演進」，局部衝突和動盪頻發，世界經濟復甦動力不足。促進復甦需要共識與合作。

他聲稱，中國提出「全球發展倡議」，得到「國際社會的廣泛支持和積極響應」。中國將堅持「對外開放」的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。中國將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動各國各方共享制度型開放機遇。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120326