中共機構改革 黨加強企業監管加大社會維穩

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（中央社記者李雅雯台北27日電）中共「黨和國家機構改革方案」調整黨中央、國務院機構。分析指出，這波調整可看到黨加強企業監管、加大社會維穩等目的，這和疫後經濟發展有關，也與共同富裕、科技創新相關。

新華社日前刊載「黨和國家機構改革方案」全文，內容涉及黨中央改革、國務院機構改革，著重於金融、科技、社會工作等領域。

黨中央改革後組建中央金融委員會、中央金融工作委員會、中央科技委員會、中央社會工作部、中央港澳工作辦公室等，其中有2項涉及金融領域。

國務院機構改革達13項，其中有6項涉及金融體系改革，包括組建國家金融監督管理總局、深化地方金融監管體制改革和其他等；另還有成立國家數據局、重新組建科學技術部等。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒接受中央社記者採訪表示，經濟仍是威權國家的命脈，再怎麼發動政治活動，經濟絕不能放掉，這波機構改革著力於金融領域，這與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟亟待復甦情勢有關，也和中國人習近平喊出共同富裕、科技創新相關。

蔡文軒指出，呼應共同富裕，中共透過制度改革加強黨對於企業監管，不過在監管上仍有所區別，汽車、人工智能、半導體等產業被視作「無害企業」，採取全面扶持態度；對於網路公司則會加強監管，大數據對於中共來說是雙面刃，這可以幫助經濟發展，卻也是個威脅。

「無害的，會獲得大力扶持；有害的，會想辦法加以監管」，他強調，這次兩會代表可以見到汽車產業代表，網路科技圈聲量相對地被弱化；中共為掌握大數據資料，在這波機構改革中組建了國家數據局，清楚表態必須摸透網路科技公司底細。

蔡文軒認為，黨加強企業監管，這確實可能嚇壞一些外資，政治監管和招商引資間的平衡，黨也在觀望中，還沒有很明確的方式；可以確定的是，會先從國內企業開始著手。黨組織嵌入民間企業內部，其實對於一些企業經營來說，不會將其看得「太恐怖」，反倒視作一種公關、一個窗口，好以接收前線最新訊息。

這波機構改革組建中央科技委員會、重新組建科學技術部。蔡文軒剖析，中國持續與美國爭霸，必須解決科技被外國「卡脖子」問題，先採取組織調整作為，這個方向是對的，因為科技創新與人才延攬脫不了關係，這涉及到人才生活補貼、重點補助等紅利發放，必須有個較高的黨領導位置去統籌相關事項。

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他指出，中共對台工作可以放到科技創新這一領域來看，對岸每每招手台灣人才，一次就是挖走一個團隊，中國除了對於科技創新有強烈意圖外，對於台灣也有強烈政治動機，人才跟著薪資待遇流動，台灣政府如何留住人才，確實需要好好思考應對。

蔡文軒直言，組建中央社會工作部和維穩相關，究竟這個單位要具體做些什麼事情，目前還看不出來。習近平對於維穩的要求愈來愈多，維穩概念不斷地被擴大、重新詮釋，連學生讀書學習也和維穩有關，在白紙運動、老人抗議醫保改革後，維穩問題愈加重要。（編輯：張淑伶）1120327