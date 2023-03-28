中國經濟面臨諸多挑戰 李強頻向外商招手

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（中央社台北28日電）中國國務院總理李強27日在中國發展高層論壇上表示，無論國際形勢如何變化，中國將堅定不移擴大對外開放，對接高標準國際經貿規則，並說「中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好」。

新華社27日報導，李強會見出席中國發展高層論壇2023年年會的境外代表並與他們座談時，作出上述表示。

李強表示，當前世界經濟發展正處於一個複雜多變的困難時期，需要大家坐下來加強交流。

他說，應對風險挑戰，首先是要堅定信心、穩定預期，「特別是要把視野放開闊些，把眼光放長遠些。這就好比雨天趕路，如果總是低頭看腳下，看到的便是滿地泥濘；如果能常常抬頭看前方，就能看到雨後的彩虹」。

李強表示，過去10年中國經濟保持穩健發展，發揮了世界經濟「壓艙石」、「動力源」的作用，未來中國經濟保持一定成長速度的同時，會加快「質量變革、效率變革、動力變革」，努力實現更高質量的發展。

李強說，中國經濟已深度融入全球分工體系，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。

無論國際形勢如何變化，中國將堅定不移擴大對外開放，對接高標準國際經貿規則，深入實施準入前國民待遇加負面清單管理制度，繼續提升貿易投資自由化便利化水平，穩步擴大制度型開放，著力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

他說：「中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好，服務會越來越優。投資中國、紮根中國，就是選擇了更好的未來。」

新華社表示，美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等先後發言，他們表示，期待中國在解決全球性問題中發揮重要作用，未來將繼續與中國深化合作。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120328