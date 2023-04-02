bilibili創作者停更潮 分潤收入下滑平台也為難

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（中央社台北2日電）中國影音平台bilibili出現一批擁有大量粉絲的UP主（影片上傳者）停止更新的風潮，主要原因是創作者收入下滑降低分享意願。分析指出，B站經營收入增速跟不上整體流量增速，因此調整獎勵機制。

影音平台bilibili（又稱B站）是中國年輕人高度聚集的影音社群網站。根據陸媒21世紀經濟報導，近日有多名粉絲數量在200萬到300萬人的UP主密集公開宣布暫停更新，他們中不乏曾獲選2019年和2022年B站百大UP主的人士。

往前回顧，自2022年年中至2023年一季度，已有諸多UP主主動宣布停更或再未更新過新影片。

報導說，大部分UP主均表示，平台收益減少、收支難以平衡是停止更新的主要原因。

一名在B站擁有數萬粉絲的UP主說，B站的獎勵機制今年進行了很大調整。一條各方面條件和去年差別不大的影片內容，B站給到創作者的收益可能只有去年的1/3到1/2。

在此之前，一名以自行車旅行受關注的影片創作者「徐云流浪中國」曾公開自己的收益，當時他已在B站發布240則影片，總播放量1.8億，收益總數僅人民幣17萬元（約新台幣75萬元）。

報導指出，近年來隨著B站的持續虧損，B站的激勵金額也在持續下降。

但同時，B站給UP主的影片激勵總額達到新高。3月30日，B站發布2022年全年業績，財報顯示其2022年給UP主分成達到91億元，年增17.9%，此數據占了B站2022年營業總成本的一半。

分析指出，B站的經營收入增速未能跟上整體流量增速，每個UP主的收益遭到一定程度的稀釋。財報顯示，2022年B站月活用戶年增長25.9%，每位活躍用戶平均日使用時長年增長46.7%，兩相疊加之下，流量增速遠高於給創作者分成的增速，單位流量的分紅數額自然也不可避免地隨之減少。

報導認為，B站陷於「兩難」，這樣的平台非常仰賴投稿者向粉絲群體發布內容，但個別分紅的減少影響內容更新，又將動搖B站的基本盤。為此，B站不斷調整其評估投稿內容品質的指標。

報導說，在中國流媒體平台整體流量幾近見頂的大背景下，B站進一步降本增效，但如何留下乃至再次激發UP主的內容生產力有待觀察。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120402