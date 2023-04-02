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馬英九參訪湖南衛視 錄影同唱月亮代表我的心

2023/4/2 18:36（4/2 18:49 更新）
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前總統馬英九2日下午到訪湖南廣電參訪，並體驗湖南衛視節目「聲生不息寶島季」錄影。中央社記者呂佳蓉長沙攝 112年4月2日
前總統馬英九2日下午到訪湖南廣電參訪，並體驗湖南衛視節目「聲生不息寶島季」錄影。中央社記者呂佳蓉長沙攝 112年4月2日
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（中央社記者呂佳蓉長沙2日電）前總統馬英九今天下午到訪湖南廣電參訪，現場安排馬英九一行體驗湖南衛視節目「聲生不息寶島季」的錄影。馬英九還拿著麥克風與眾人合唱「月亮代表我的心」。

馬英九今天下午在長沙參訪鐵建重工、三一重工後，轉往湖南廣電「七彩盒子」節目生產基地，並體驗旗下湖南衛視的「聲生不息寶島季」節目錄製，並與該節目主持人何炅線上互動。

湖南衛視首先播放8分鐘的與台灣電視合作的介紹短片，接著播放馬英九昨天前往家鄉湖南湘潭的祭祖影片。

馬英九看到祭祖影片時，眼眶泛淚，接著現場由台灣藝人張信哲與中國大陸藝人那英合唱「橄欖樹」。

何炅詢問馬英九感受以及是否從小就說湖南話？馬英九回應，「感動不已，無話可說」，並說從小講湖南話，講了70年。

對於有台灣年輕人在湖南衛視實現工作，馬英九表示，希望他們抓住這個機會，好好把現在的工作做好，讓兩岸在文化交流往前一步。

體驗的最後環節，何炅邀請馬英九與現場大合唱歌曲「月亮代表我的心」，馬英九則拿著麥克風與大家同唱，現場還打起拍子。

馬英九3月31日到訪湖南，4月1日到湖南湘潭祭祖。湖南省委書記沈曉明昨天會見馬英九時表示，馬英九此行受到廣泛關注，是不折不扣的「網紅」。

馬英九一行人明天將前往重慶參訪。（編輯：邱國強）1120402

#馬英九
#湖南衛視
#何炅
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