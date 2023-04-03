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增加國民身分認同 香港公民科學生赴陸考察

2023/4/3 14:33
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（中央社記者張謙香港3日電）香港200多名高中生今天前往中國大陸考察，是首批按照高中科目要求前往大陸學習的學生，當局期望此行可增加學生的中國國民身分認同。

香港2019年爆發「反送中」運動，港府於2021至22學年度推出公民與社會發展科（公民科），取代舊有通識教育科；公民科內容包括規定各校安排高中生至少有前往大陸考察一次的機會，讓學生了解中國國情和發展，提升國民身分認同。

由於疫情關係，當局延至近日才能安排學生到大陸學習，首批來自多所學校的200多名高中生早上出發，行程包括到廣州及深圳等地。

他們分批從西九龍總站搭乘高鐵出發，行程大概兩日一夜，期間會與當地中學生交流，又會到廣州陳家祠參觀，明天則到廣州南沙企業考察，以及參觀前海深港青年夢工場及國際會議中心。

政務司司長陳國基早上在西九龍站為學生送行，他說：「在政府來說，我們會安排所有高中學生，即中五學生，都參與一次訪問團，讓他們每位都有機會認識國家發展、認識祖國。」

他說，政府的目標是年內安排4萬多名學生到大陸考察。（編輯：陳沛冰）1120403

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