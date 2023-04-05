光大集團前董事長 涉嫌嚴重違紀違法

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（中央社台北5日電）中共中央紀委、中國國家監委官網今天通報，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委、國家監委紀律審查和監察調查。

64歲的李曉鵬自2017年12月接任光大集團黨委書記。此前曾任招商局集團副董事長、總經理、黨委副書記。

2022年3月4日，光大當天宣布官方決定，由王江出任光大集團黨委書記，免去李曉鵬的光大集團黨委書記職務，消息震動金融圈。

官網介紹，光大集團由中國財政部和匯金公司發起設立，經過39年的發展，機構與業務遍佈中國海內外，擁有金融全牌照和環保、旅遊、健康、高科技等特色實業，具有綜合金融、產融合作、陸港兩地特色優勢的國有大型綜合金融控股集團。2015至2022年連續8年蟬聯世界500強。

香港星島日報網今天報導，光大集團亂象頻頻，尤其是頻繁的人事「巨震」和人事流動，旗下的光大銀行更是罕見3年3換行長。

據報導，光大銀行前黨委副書記、副行長張華宇利用職權違規安排數十名親屬及關係人子女數十人到光大系統工作，為多人在職務晉升、工作調動等方面謀取利益，損害光大系統政治生態，將世界500強央企變成了「家族私企」。

2022年4月光大證券也發生人事地震，董事長閆峻被撤銷黨內職務，6名黨委委員被問責。（編輯：周慧盈/邱國強）1120405