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香港負資產房貸2萬多宗 創19年新高

2024/1/31 18:03
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（中央社記者張謙香港31日電）據公布，香港負資產住宅抵押宗數去年達到2萬5163宗，創下19年新高。

香港金融管理局今天公布，本地負資產住宅抵押貸款宗數由去年第3季的1萬1123宗激增至去年第4季的2萬5163宗，升約1.3倍，是2004年第3季以來最多。

大致而言，負資產是指一項用於抵押貸款的資產，其現有市值低於尚未清還本金的價格。

對於負資產宗數上升，金管局副總裁阮國恒向媒體表示，當房價向下調整，負資產數字自然會上升，但他指本地住宅抵押貸款的拖欠比率仍低。

他指出，負資產數字只是一個計算上的結果，對於銀行來說，最重要是拖欠比率是否上升，或為風險管理帶來甚麼影響。截至去年底，整體抵押貸款拖欠比率為0.08%。

1998年，受亞洲金融風暴衝擊，香港房價大跌30%至50%之間，其後出現大批負資產家庭，他們大都埋怨政府政策不當，以致房價大跌。

2003年，港府為基本法23條進行立法時，觸發民怨，爆發了「7.1」大遊行。據報導，當時有不少負資產家庭參與遊行，為的是藉此表達不滿。（編輯：陳鎧妤）1130131

#香港
#金管局
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