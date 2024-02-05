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中國女權人士李翹楚涉煽顛罪 判刑3年8個月

2024/2/5 15:33
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（中央社台北5日電）綜合維權網等華文媒體今天報導，中國女權人士李翹楚被控「煽動顛覆國家政權罪」案昨天宣判，李翹楚被判刑3年8個月，剝奪政治權利2年。

李翹楚刑期至今年8月3日止，目前羈押於山東省臨沂市看守所。

山東省臨沂市法院2023年12月19日一審開庭審理李翹楚「煽動顛覆國家政權罪」案。當時是李翹楚自2021年2月被拘近3年後的第2次受審，第1次是2023年6月20日。

外電當時披露，審判是透過不公開方式進行。法庭只允許李翹楚一名代理律師丁錫奎入場辯護，另一名代理律師李國蓓以及李翹楚父親都被拒絕進入。法庭當時未宣布判決結果。

李翹楚是女權主義者及勞工問題研究者，曾多次參與中國勞工、女權和民間維權議題。2020年2月16日凌晨，李翹楚因男友許志永廈門聚會案被北京警方帶走，被指定住所監視居住至2020年6月19日。

獲得自由後，李翹楚持續為許志永一案呼籲，遭當局報復，於2021年2月6日再次被北京國保約談，隨後遭山東臨沂警方刑事拘留，同年3月14日被批准逮捕。

維權網表示，33歲的李翹楚憂鬱症病情十分嚴重，幻聽時常發作，家屬多次要求保外就醫卻屢屢遭拒。（編輯：周慧盈/邱國強）1130205

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