陸委會：中共對台脅迫性演訓 偵察氣球強化認知戰

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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會今天發布「中國大陸情勢報告」。報告提到，中共持續派遣戰機、軍艦對台實施脅迫性演訓，施放偵察氣球強化認知戰，保持對台懾壓態勢，壓縮台灣防衛空間。

大陸委員會（陸委會）今天發布2023年第4季中國大陸情勢報告。

報告提到，在「軍事動態及區域安全」部分，共軍持續派遣戰機、軍艦對台實施脅迫性演訓，施放偵察氣球強化認知戰，保持對台懾壓態勢，壓縮台灣防衛空間，實施戰場經營。

在美中關係方面，中國大陸領導人習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）「拜習會」上否認2027、2035年有攻台計畫，提及必須朝總體解決問題邁進。

拜習會後，美中雙方陸續展開戰略、外交、經貿、軍事、氣候、禁毒等互動合作，顯示美中雙方重建溝通管道，持續修補交流護欄，試圖管控分歧。

在「內部情勢—經濟」部分，中國大陸2023年經濟成長率為5.2%，達到原訂目標，不過出口、外國投資均衰退，地方債務年增25.6%，再度拉升金融風險。中共中央金融工作會議提出，加強黨集中領導、全面金融監管等，聚焦於化解房市、地方債等風險。

在「內部情勢—社會」部分，據相關統計數據，2023年工人討薪維權數量超過了過去3年總和，青年失業選擇以「全職兒女」、「慢就業」等方式作為對社會的消極控訴；中共公布新疆設立自由貿易試驗區，發布西藏白皮書宣揚治理成果，作為對外界批評的反擊。（編輯：唐佩君）1130206