上海1月新成屋成交3786間 量跌價也跌

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（中央社台北14日電）房地產研究機構上海鏈家研究院最新監測報告顯示，上海今年1月份新成屋成交3786間，成交數量年減55%、成交均價年減6%。

澎湃新聞今天報導，上海鏈家研究院最新監測報告顯示，上海今年1月份全市新成屋成交數量3786間，月減44%、年減55%；成交均價每平方公尺人民幣6萬6375元（約新台幣每坪96.1萬元），月減5%、年減6%。

分區域來看，上海1月份成交數量前3大區域分別為浦東新區、嘉定區、閔行區；1月份成交數量年增幅較大為徐匯區、浦東新區。以成交均價來看，奉賢區和金山區成長較多。

上海鏈家研究院認為，上海1月份新成屋成交數量較上個月下滑，原因包括供應量減少還有臨近春節進入傳統淡季，因此成交數量下滑為正常。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾表示，1月份房地產優化政策持續推出，預計春節後市場成交量將會有序恢復。

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上海易居房地產研究院指出，從去年下半年以來，上海及時地調整、優化房地產相關政策措施，包括認房不認貸、降低首付比率和房貸利率、調整普通住宅標準等，有效支持居民剛性和改善性住房需求，市場總體保持平穩運行。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，房地產市場回暖值得期待，疊加前期政策利好，一旦交易數據有明顯反彈，購房熱情有望進一步地回歸，可為今年上半年上海房地產市場奠定好的發展基礎。（編輯：李雅雯）1130214