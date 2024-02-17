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為敏感美企工作 中國女子返國被國安局拘留

2024/2/17 18:30（2/17 19:27 更新）
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50歲的艾蜜莉陳（圖）去年12月返國在機場失聯，大連市國家安全局其後通知家屬，她涉嫌為境外非法提供國家秘密遭到拘留。（圖取自Gofundme網頁gofundme.com）
50歲的艾蜜莉陳（圖）去年12月返國在機場失聯，大連市國家安全局其後通知家屬，她涉嫌為境外非法提供國家秘密遭到拘留。（圖取自Gofundme網頁gofundme.com）
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（中央社台北17日電）據英媒報導，一名為美國物流公司Safe Ports在大連開設辦公室的中國女子，去年12月返國在機場失聯，大連市國家安全局其後通知家屬，她涉嫌為境外非法提供國家秘密遭到拘留。迄今，家屬不知她在哪裡。

美國國防部是Safe Ports的重要客戶，該公司簡介提到，曾在阿富汗和伊拉克提供國防物流解決方案，「在充滿挑戰的環境中為我們的美軍提供服務」。

英國衛報（The Guardian）15日報導，50歲的艾蜜莉陳（Emily Chen）去年12月從她居住的卡達首都杜哈（Doha）飛往南京祿口國際機場後失蹤。

據她的丈夫、美國公民倫特（Mark Lent）指出，艾蜜莉陳給家人發訊息說她已經著陸，但其後並未從機場出來。4天後，她的兒子收到來自大連市國家安全局的一封信，稱她於12月30日因涉嫌為境外非法提供國家秘密而被拘留。這個罪名情節嚴重的，可判處10年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。

關於艾蜜莉陳被拘留的具體原因，官方並沒有透露太多細節。衛報聯繫到大連市國家安全局，但拒絕置評。不過2016年在中國與艾蜜莉陳結婚的攝影師倫特表示，妻子與大連只有一個聯繫：去年，她花了4個月的時間幫助一家美國物流公司在那裡開設辦公室。

倫特說，艾蜜莉陳「絕對不會從自己的國家竊密」，他現在正努力為妻子的律師費和家庭生活費籌集資金。自從艾蜜莉陳被拘留以來，他一直無法聯繫到她；「我的妻子只是一個無辜的旁觀者。」

報導並指出，艾蜜莉陳的兒子也是中國公民，上週試圖在上海登機時被禁止出境。

2023年1月至4月期間，艾蜜莉陳以自由工作者身分在美國物流公司Safe Ports工作，該公司自稱「供應鏈管理領域的全球領導者」。Safe Ports創辦人兼執行長鄧肯（Lucy Duncan）表示，該公司希望在大連設立辦事處，以擴大業務，為海港提供綠色技術解決方案。

鄧肯將艾蜜莉陳在公司的工作描述為「純粹的行政工作」，包括尋找辦公空間等任務。「她做得很好，」鄧肯說，並補充道：「我不知道她為什麼被拘留。」

Safe Ports最終決定不再繼續在大連的專案，部分原因是艾蜜莉陳在杜哈的一家法國能源公司找到了一份全職工作。鄧肯還得出結論：外國人生存環境的惡化意味著「在中國做生意是不可能的」。

報導說，目前官方還沒有證實艾蜜莉陳的拘留與她在Safe Ports的工作有關。但大連是一個重要海軍基地的所在地，這將使有關該地區港口的任何詢問成為敏感問題。Safe Ports先前曾與美國國防部合作，例如協助向阿富汗軍隊提供補給。這家公司可能引起中國當局的關注。

去年，中國修訂「反間諜法」，將間諜活動的定義擴大到涵蓋任何「與國家安全有關的文件、數據、資料或物品」。艾蜜莉陳正因間諜罪而遭到調查，而這些罪名已成為中國刑法的一部分。

對此，倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生表示，指控的模糊性加劇了人們對涉嫌間諜案件的擔憂。 「無論公平與否，（此類案件）都會讓很多中國人在為外國公司工作時三思而後行。」

報導指出，艾蜜莉陳被拘留的方式稱為「指定居所監視居住」，這允許當局將個人拘留長達6個月，且不得與律師、其家人聯繫，也不得上訴。他們經常被單獨監禁。

倫特表示，美國大使館拒絕幫助他，理由是他的妻子不是美國公民。美國大使館發言人表示，他們對此案「沒有什麼可透露的」。

倫特現在相信「只有神蹟才能拯救我們」。他已要求中國的一名律師索要妻子的照片，以證明她安全，但無濟於事。「我並不是想把她救出來，因為我甚至不知道她在哪裡。」（編輯：楊昇儒/張淑伶）1130217

#大連市
#中國
#美國
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