金門海域不平靜 綠：不容中國模糊台灣主權與管轄權

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（中央社記者林敬殷台北20日電）金門一艘觀光船昨天遭中國海警強制登檢，之後在海巡署艦艇護航下，平安返回。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，中國試圖模糊禁限制水域的認定，進一步模糊台灣的主權和管轄權，政府不容中國片面予取予求、得寸進尺。

中國快艇14日擅闖金門海域，因拒絕台灣海巡檢查造成翻覆釀2死意外，中國17日強硬回應稱，「不存在禁止、限制水域」，大陸海警局18日宣布將加強海上執法力量，在廈金海域展開「常態化執法巡查行動」。

金門1艘觀光船昨天進行藍色公路海上之旅時，遇到中國海警強制登檢半小時，所幸船長緊急通報海巡署派出船艇護航，平安返回金門水頭港。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立院進行施政報告，吳思瑤在會前受訪時表示，這件事情非常清楚，中國步步進逼，如果得寸的時候，台灣不加以反制，中國就會進尺，試圖要模糊禁限制水域的認定，進一步模糊台灣的主權和管轄權，中國司馬昭之心路人皆知。

吳思瑤說，海巡署基於民眾及漁民的要求，會加強在海上的查緝作業，中方應該制止並要求其漁民，不要再越界捕撈，這才是正辦、最重要的事情；不樂見中國一再用法律戰的方式，模糊台灣管轄權，作為有為有守的政府，不容看到中國片面予取予求，片面得寸進尺。

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吳思瑤指出，對於中國非法捕撈漁船不幸發生翻覆造成2死的意外，再次表達遺憾，希望以後不要有類似事情，也希望中國好好約束其漁民。

吳思瑤表示，不幸事件發生後，海巡相關單位全力協助中國方家屬接回遺體及相關事宜，未來希望不要再發生，關鍵在於中方要自制，約束其漁船不要越界捕撈，侵害台灣的海域安全，侵犯台灣漁民權益，後續的處置，台灣政府都全力協助，釋出善意，這部分仍持續進行。（編輯：楊蘭軒）1130220