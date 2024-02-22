中國將立法重振民企信心 學者籲首重公平正義

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（中央社台北22日電）中國21日宣布啟動「民營經濟促進法」起草，並加快推動立法程序，藉此提振民企信心。學者分析指出，民企最為在意公平競爭與司法正義，並建議同時修改刑法、勞動法等，全面解決企業痛點。

為提振民企信心，中國社會一直有聲音盼能制定「民營經濟促進法」。中國司法部、國家發改委、全國人大常委會法工委21日共同宣布，「民營經濟促進法」起草工作已啟動，立法進程將加快推進。

綜合界面新聞、第一財經報導，大陸學者認為制定「民營經濟促進法」，應先瞭解民營企業最關注的問題，才能對症下藥，制定一部務實、管用、操作性強的法律。

武漢大學財稅與法律研究中心客座研究員唐大杰指出，根據調查，民營企業最關心的問題包含公平正義的司法環境、保護合法權益、減稅降費、暢通國際貿易、國企退出競爭性行業、寬鬆勞動法律與提供更多靈活就業機會。

他強調，促進民營經濟發展的根本之道無非「地位平等」、「保護私有財產」、「維護司法公正」，隨著全面依法治國政策的逐步推進，中國的法治環境得到了改善，但涉及民營企業和企業家的司法實踐，還存在一些明顯問題。

唐大杰說，近年相繼發布相關執法文件，遏止逐利執法等相關行為，但隨著各地財政狀況的惡化，這些逐利執法案例又呈現高速成長之勢，使得很多民營企業防不勝防，無所適從。

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他說，「民營經濟促進法」不可能解決民營經濟的所有痛點、難點。應該在司法、行政執法、財稅制度等多方面深入改革，應該考慮更高階的立法和修法，比如修改刑法、勞動法等。

中國人民大學法學院教授、商法研究所所長劉俊海也強調，「民營經濟促進法」應該回應民營經濟發展「地位平等、共同發展、公平競爭、互惠合作、平等監管與平等保護」的6大訴求，確認民營企業的平等法律地位、政治地位與社會地位，為民營經濟提供長效有力的法治「定心丸」。（編輯：吳柏緯/廖文綺/楊昇儒）1130222