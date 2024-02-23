蘇建榮：習專制致企業外移 中國經濟成長動能待觀察

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（中央社記者謝方娪台北23日電）展望中國經濟，台灣金融研訓院董事長蘇建榮認為，中國國家主席習近平專制領導致企業外移，當企業不投資，生產萎縮、就業減少，消費力會下滑，今年中國經濟成長率是否能達IMF預測的4.6%，值得觀察。

蘇建榮接受自由時報「官我什麼事」頻道專訪，於今天播出。

近年中國面臨債務壓力，蘇建榮表示，中國民間及政府債務占GDP比重已逾200%，地方政府債務事實上造成很大問題，主要來自房地產泡沫化，面對房價下跌的時候，將無力償還所借債務，進而讓金融體系受到影響。

也因如此，蘇建榮觀察，截至目前為止，中國人民銀行仍在大量釋放資金，主要目的是希望增加流動性，讓金融機構有足夠資金以避免地方債引發金融風暴。

根據日前中國國家外匯管理局公布數據，外國企業2023年對中國新增直接投資金額較2022年大減逾80%，創1993年以來新低，凸顯北京在尋求更多海外投資讓經濟好轉之際遇到的挑戰。

蘇建榮提到，因習近平專制領導，導致很多企業往外移，當外資企業都不投資的時候，生產會萎縮、就業會減少，相對消費力會下滑；習近平說要靠內需，但當內需起不來的時候，基本上也是沒辦法。

蘇建榮說，過去中國經濟成長率落在7%、8%左右，IMF（國際貨幣基金）預測今年為4.6%，至於實際上是否會到4.6%，值得觀察。（編輯：張均懋）1130223