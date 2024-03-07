光復香港口號構成煽動罪 法院：暴力意圖非要素

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（中央社台北7日電）香港人民力量前副主席譚得志2020年發表「光復香港，時代革命」等口號，先前被法庭裁定發表煽動文字等罪判刑40個月，其後上訴。法庭今天聲稱，煽動暴力意圖並非煽動罪的必要元素，駁回上訴，這一裁決恐影響立場新聞等案件。

綜合明報等港媒報導，譚得志被指2020年在街頭設置宣傳站時，發表「光復香港，時代革命」等口號，此前被法庭裁定發表煽動文字等11項罪名成立，判刑40個月。之後譚得志不服判刑，提出上訴。

此案是香港主權移交後首宗煽動罪上訴案，譚得志一方的論點是應以「煽動暴力」為定罪門檻，以符合普通法原則及保障言論自由。律政司則聲稱「非暴力行為可以危害國家安全」，政府有需要維護國家安全。

譚得志一方並向法庭呈交一宗英國樞密院案例。該案例是Satnarayan Maharaj案，涉及一名大英國協成員國印度教領袖批評政府，被警方根據煽動條例進屋搜索。他以司法覆核挑戰搜查令，上訴至樞密院。

英國樞密院去年10月裁定煽動罪「隱含的必要條件」，是被告本身必須有煽動暴力或動亂的意圖。

香港法庭今天就譚得志的案件作出判決，駁回譚得志的上訴。

判詞表示，煽動暴力意圖並非煽動罪的必要元素，煽動意圖須依據社會狀況等詮釋。煽動罪合符維護國家安全目的。

針對煽動罪限制言論自由是否合憲，判決聲稱，煽動罪涉及文字傳播，控罪必須有足夠靈活性，才能因應社會面臨的國安風險。煽動罪在社會利益和言論自由之間已取得平衡，沒有削弱言論自由的權利。

報導指出，在立場新聞案中，前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物罪，原定去年11月裁決。法官先前表示，上述英國樞密院的案例具說服力，加上譚得志的案件牽涉相同爭議，將立場新聞案的裁決延後至譚得志案裁決的30天內進行。

報導指出，譚得志案的判決，預料影響一系列的煽動案。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130307