鄺美雲辯解香港基本法23條：光明磊落者就不擔心

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）針對香港基本法23條立法，是否會令外國遊客不敢到香港旅遊，香港知名歌手、港區人大代表鄺美雲聲稱，「在正義面前是沒有模糊的，一個光明磊落的人是絕對不會擔心立法的」。

鄺美雲在今天進入人大閉幕式會場前接受媒體訪問時，作上述表示。

鄺美雲還說，海峽兩岸可多交流，包含文化、經濟、社會方面。且粵港澳大灣區的發展中，台商和台胞有很多機會，歡迎多去大灣區。

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另外，中國紅十字會黨組書記、常務副會長王可針對金門快艇案說，全案涉及人道問題，人的生命是最高的，需要重視，各方一定要按照人道原則處理。但在媒體進一步詢問糸細節下，王可迅速步入閉幕式會場，躲避記者提問。

格力電器董事長董明珠被問及兩岸經濟交流問題時說，一直有很多的經濟交流發展，「因為台灣本身就是中國的一部分」。她並說，中國製造業將會有一次「騰飛」。（編輯：邱國強）1130311