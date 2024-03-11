身陷風暴 鍾睒睒辭農夫山泉2家子公司代表人引議

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（中央社台北11日電）連日來遭到眾多中國粉紅強烈攻擊的農夫山泉董事長鍾睒睒，今天被發現卸任了農夫山泉旗下2家子公司的法定代表人職務。至於卸任原因是否與他個人及公司連遭強烈攻擊有關，目前無法證實。

鍾睒睒辭去2家子公司法定代表人職務的消息，今天受到眾多中國網友注意及討論，也引發許多聯想與揣測。但農夫山泉方面並未對此作出說明。

南方都市報報導，根據「中國國家企業信用信息公示系統」顯示，農夫山泉旗下的「浙江農夫實業發展有限公司」法定代表人於2月27日變更，由饒明紅接替鍾睒睒，但鍾睒睒仍擔任執行董事。

此外，農夫山泉另一家子公司「新疆農夫基地瑪納斯食品有限公司」的法定代表人也在2月27日變更，同樣由饒明紅接替鍾睒睒。

除了鍾睒睒卸任上述2家子公司法定代表人，同一天，「浙江農夫實業」還變更了經營範圍、公司章程、高級管理人員等項目。其中，經營範圍從過去的「預包裝食品」（含冷藏冷凍食品）銷售、收購、農產品（限向原始生產者收購）等項目，轉變為食用農產品初加工、批發、零售、初級農產品收購、茶葉及水果種植等。

引發鍾睒睒及農夫山泉遭到攻擊的開端，是同為中國飲料大廠的娃哈哈創辦人宗慶後於2月25日逝世。此後，鍾睒睒及農夫山泉便陷入這波輿論風暴，農夫山泉自2月28日起在中國的銷售量便接連暴跌。

中國網路出現的文章及短片指稱，位居中國首富的鍾睒睒，年輕創業階段曾擔任娃哈哈代理商，受到宗慶後的提攜，且第一筆創業收入來自娃哈哈。但鍾睒睒創立農夫山泉後卻與宗慶後成為競爭對手，因此被指為「忘恩負義」。

隨後，鍾睒睒的兒子鍾墅子入籍美國一事，又接著遭到部分中國網友指責。最新的指責，則是農夫山泉旗下名為「東方樹葉原味茶」的綠茶，理由是包裝上的寺廟建築圖案，被認為是日本神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責，因此被抵制。

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面對一連串風暴，鍾睒睒3日公開發表題為「我與宗老二三事」的文章，說明他與宗慶後的關係，指「宗老一直是我尊敬的企業家。他與我亦師亦友，當然，也互為競爭對手」。並強調布匹生意才是他創業所得的第一桶金，而非網友說的來自娃哈哈，也同時承認農夫山泉和娃哈哈曾互有訴訟，但早已握手言和。

根據中國工商登記資訊顯示，從2022年12月底開始，鍾睒睒已卸任多家與農夫山泉和「養生堂」相關子公司的法定代表人職務，至今卸任企業法定代表人次數有12次。（編輯：邱國強）1130311