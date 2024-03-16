央視再揭問題食品 企業以劣質槽頭肉製梅菜扣肉

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（中央社台北16日電）中國官媒央視再揭露食品問題。報導指出，梅菜扣肉預製菜主要產區之一的安徽省阜陽市，有企業用品質差價格低的槽頭肉替代五花肉製成梅菜扣肉，而正常五花肉的批發價是劣質槽頭肉的4倍。

央視新聞15日報導，預製菜是過去一年民眾的熱門消費領域，當中梅菜扣肉非常受歡迎。

報導指出，梅菜扣肉預製菜主要產區之一的安徽省阜陽市，當地有近60家梅菜扣肉預製菜生產企業。但有企業使用未經嚴格處理的槽頭肉製作梅菜扣肉預製菜。

報導指出，槽頭肉是連接豬頭與軀幹部位的肉，被稱為「刀口肉」或「血脖子肉」，因槽頭肉上淋巴較多，也稱為「淋巴肉」。槽頭肉是豬肉中公認品質差、價格低的部位，市場對槽頭肉的認可度很低。

根據中國有關生豬屠宰操作的要求，對屠宰後的豬必須進行「整修」，槽頭肉因為含有大量淋巴結、脂肪瘤和甲狀腺，必須進行嚴格「整修」，即去除可視病變淋巴結，摘除腎上腺和殘留甲狀腺才可以銷售。

不少當地商戶向央視記者透露，用未經處理的劣質槽頭肉替代五花肉做梅菜扣肉預製菜，「在阜陽早已是公開的秘密。」

報導指，正常五花肉批發價格一斤人民幣12元（約新台幣52元）左右，未經嚴格處理的劣質槽頭肉批發價一斤僅3元左右，價格相差懸殊。

央視記者到安徽阜陽預製菜加工工廠實地調查，包括阜陽市潁州經濟開發區的春天食品有限公司。記者在未經過任何消毒措施下，進入該公司的生產工作區，看到現場擺滿了剛剛用槽頭肉做好的熟肉製品。

工作人員向記者表示，有專門的區域整修槽頭肉，剔除淋巴結和甲狀腺，但記者從放置熟肉的筐中取出一塊槽頭肉，發現上面腺體仍清晰可見。

為了保證槽頭肉的分量和外觀，工人並沒有將淋巴結和甲狀腺剔除乾凈，而這種劣質槽頭肉被用來製成梅菜扣肉預製菜。

記者又到安徽東輝食品科技有限公司，看到廠內露天地區堆放著大量冷凍肉，外包裝清晰寫上「槽頭肉」。公司的負責人直言不諱地告訴記者，槽頭肉是梅菜扣肉預製菜的主要原料。

記者看到幾名工人正在對劣質槽頭肉上的淋巴結和甲狀腺進行整修，但經過整修的槽頭肉上，腺體依然清晰可見。工作人員稱，帶甲狀腺的槽頭肉煮熟後，口感和正常豬肉沒有分別。

位於阜陽市潁東區的安徽廚先生食品有限公司，記者看到肉類加工廠房污水橫流，解凍的生肉和剛加工的熟肉同時存放一起，有些凍肉的包裝袋竟然直接覆蓋在剛剛生產的熟肉製品上。

工人們同樣對劣質槽頭肉上的淋巴結和甲狀腺進行整修，但工作人員說，「還是會留一些腺體，上面不留一點腺體，底下紅肉就被修掉了。」

工作人員又說，因為要同時生產不同檔次的梅菜扣肉預製菜，為了防止將劣質槽頭肉和五花肉混淆，會在包裝顏色上做區分。

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報導表示，今年2月阜陽市市場監管部門曾對安徽廚先生食品有限公司的違法行為處罰，但該企業沒有規範經營行為，反而更加隱秘地進行。

2022年3月央視曾報導湖南省華容縣多家醬菜廠製作酸菜的過程極為髒亂，工人們穿著拖鞋或光著腳踩在酸菜上，還有的邊抽菸邊工作，菸頭直接扔進醃製的酸菜裡，在附近農田裡可見醃製酸菜的土坑。報導引發關注。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130316