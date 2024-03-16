江蘇淮安一燒烤店爆炸起火 疑又是瓦斯惹禍

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（中央社台北16日電）燕郊爆炸事件相隔僅3天，中國江蘇省淮安市一家燒烤店下午爆炸起火，威力驚人，疑似又是瓦斯惹禍。當地官方晚間通報稱，事故造成2人受傷，均無生命危險。

社群影片顯示，這家燒烤店位於一棟兩層樓建物，爆炸起火後冒出濃濃黑煙。火勢被撲滅後，建物已面目全非，顯示威力驚人。現場有疑似受傷者。

據現代快報報導，這起事件疑似是瓦斯爆炸，有人員受傷。

報導引述一名目擊者稱，今天下午4時許，聽到一聲巨響，後來發現是燒烤店爆炸了，店鋪前的欄杆損毀，道路上都是碎玻璃。

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淮安市淮安區應急管理局晚上近9時通報，3月16日下午4時20分左右，淮安市淮安區老表中餐廳發生爆炸起火，2人受傷，其中1人輕微傷，傷者已第一時間送往醫院救治，均無生命危險。目前事故具體原因正在進一步調查中。

中國大陸開年迄今，瓦斯氣爆事故不斷。3天前，河北省三河市燕郊鎮一棟4層樓房發生大爆炸後夷為平地，官方隔天通報事故已造成7死27傷，起因是輸送中的天然氣管線洩漏導致。（編輯：楊昇儒）1130316