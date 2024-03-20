中國外交部約見菲律賓大使 交涉南海問題表不滿

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（中央社台北20日電）中國與菲律賓在南海衝突不斷升溫，中國外交部亞洲司長劉勁松19日約見菲律賓駐中國大使吉米，就菲律賓近期針對南海及涉台等議題上，被中國認定的「負面表態」提出交涉，並表達強烈不滿。

中國外交部官網今天公布，劉勁松與吉米（Jaime FlorCruz）19日就中菲關係的基本原則和戰略方向問題交換意見。

公布內容提到，劉勁松在會見中，就菲方近期涉中「負面表態」，以及涉台、涉南海議題向菲方提出「嚴正交涉」，並表達強烈不滿和中方堅定立場。

根據這項公布內容，吉米向劉勁松表示，菲方願管控分歧，推動中菲雙邊關係止穩回升。

近1年多來，中國與菲律賓在南海的黃岩島、仁愛暗沙等海域屢屢發生衝突，雙方船隻3月5日更發生2起碰撞事件，造成4名菲國船員受傷。事後，菲律賓召見中國駐菲大使表達抗議，中國則向菲律賓提出交涉。

除中菲雙方外，美國國務院19日發表聲明，譴責中國在南海採取挑釁行動，一再阻撓菲律賓船隻行使公海航行自由權利，而美國與菲律賓站在一起。

中國駐菲律賓大使館今天則對此聲稱，美國必須「避免挑事生非」，或在南海問題上「選邊站隊」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130320