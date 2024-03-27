中國微短劇蓬勃發展 消費爭議與內容問題屢遭點名

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（中央社台北27日電）中國微短劇產業近來呈現爆炸性成長，市場規模在今年可能突破人民幣500億元（約新台幣2200億元）。然而隨著產業發展、使用者增加，微短劇屢被點名內容品質參差不齊、存在誘導消費甚至付費陷阱。

根據中國國家廣電總局的定義，「微短劇」是指單集時長不足10分鐘的網路影視劇作品；實務上，大多是單集時長2到3分鐘，大致由50至100集構成的劇集。

另據中國數據平台艾媒諮詢3月初發布的報告顯示，中國今年的微短劇市場規模可望突破人民幣500億元，並在2027年突破千億。

然而隨著產業蓬勃發展，微短劇的諸多爭議也浮出檯面，甚至屢遭中國官媒點名批評。

中國官媒央視近期以「微短劇充值套路深，如何避坑付費陷阱？」為題發布調查報導，指出大量微短劇採用付費訂閱模式，而且往往價格不菲。一些年紀較大的消費者由於對網路不熟悉，往往容易遭遇微短劇付費陷阱，並且面臨著「投訴難、退費難」的情況。

報導引述「2023-2024年中國微短劇市場研究報告」指出，有41%的受訪者表示會付費觀看微短劇，其中有超過7成的受訪者每月付費50元以上。調查也顯示，35到44歲的使用者付費占比最高，45到64歲的用戶付費情形也高於整體平均。

不少網友在社群平台上貼出父母的微短劇訂單，金額大多從幾百元到幾千元，甚至還人提到，家中的長輩為看微短劇，平均每個月都要儲值6000元左右，至今累計儲值金額已高達4萬元。

報導提到，有一些微短劇應用程式的儲值與付款頁面設定為「自動續訂」，很多中老年人對相關設定並不熟悉，因此常常會忽略而在無意間持續被扣款。

除了老年人常遇到的付費陷阱外，報導中也提到，虛假廣告、儲值時告知的優惠與實際情況不符、付費開通平台會員後，仍有部分內容需要額外付費。甚至有使用者遇到付費後不久，應用程式下架無法再使用情形。

另據中共中央政法委機關報法治日報、廣州日報報業集團旗下雜誌南風窗報導，微短劇的另一個問題在於令人上癮，沉迷其中的人如同掉入「殺豬盤」，並付出超過自己經濟能力所及的金錢，其中不乏中低收入、文化水準相對較低，以及對電子產品操作並不熟悉的群體。

例如，有人的薪資扣除房租等支出後不到2000元，卻拿出將近1/4用於儲值。

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報導引述中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍指出，網路微短劇在製作成本、內容、主體和目的等方面，都與傳統的影視劇不太一樣。從網路發展的角度來看，監管模式也要與時俱進，不僅要加強事前的內容審查，也要加強事中監管和事後管理。

他說這既涉及未成年人權利保護，也涉及維護網路傳播秩序和其他相關主體的合法權利。「建議在立法時明確，強化對內容的監管，既要清理低俗有害的內容，也要加強對高品質內容的推廣」。（編輯：吳柏緯/邱國強）1130327