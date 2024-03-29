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中共政治局會議：從嚴治黨仍有問題 須高度重視

2024/3/29 20:27
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（中央社記者張淑伶上海29日電）新華社報導，中共中央政治局今天召開會議。會議針對中央巡視中管企業的成果，聲稱全面從嚴治黨取得新成效，但也坦言「存在一些問題」，必須從政治上高度重視，嚴肅認真解決。

中共中央政治局29日召開會議，審議「關於二十屆中央第二輪巡視情況的綜合報告」，中共總書記習近平主持會議。

會議指出，2022年中共20大以來部署展開兩輪中央巡視，完成對中管企業的全覆蓋。從巡視看，中管企業和相關職能部門黨的建設得到加強，全面從嚴治黨取得新成效，但也存在一些問題，必須從政治上高度重視，嚴肅認真解決。

中管企業，是由中央政府或其委託的國有資產監督管理機構行使出資人職責的國有獨資或國有控股企業。

會議還說，要強化巡視整改監督，盯住重點人、重點事不放，建立整改問責機制，對敷衍整改、虛假整改的嚴肅追究責任。

會議強調國企的重要，稱「國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎」，要堅持和加強黨的領導，深入學習貫徹「習思想」。

會議重申要統籌發展和安全，增強憂患意識，加強對「一把手」和領導班子的監督，持續保持懲治腐敗高壓態勢等。會議並研究其他事項。（編輯：周慧盈）1130329

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