南海控股主席于品海破產 旗下港媒前景受關注

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（中央社記者張謙香港2日電）網媒「香港01」的母公司、香港南海控股有限公司主席于品海因為欠債，3月底被香港高等法院頒令破產；于品海破產後，外界頗為關注「香港01」的前景。

3月26日，高院頒令于品海即時破產；此前，于品海被中國建設銀行旗下公司建銀國際向高院申請破產，並向于品海追討港幣4.16億元（新台幣17億元）。

南海控股為香港交易所上市公司，但由於身陷債務問題，去年底已遭取消上市地位。

據港媒去年報導，于品海原本持有南海控股59.25%股權，但當中45.82%已由德勤接管，他只保留13.43%的南海控股股權，市值3.23億元。

據公開資料，于品海在港出生，早年從加拿大回流香港，先後在信報、財經日報等媒體擔任編輯及專欄作家，其後他與第三者接辦明報，之後當選香港報業公會主席，創辦現代日報，並收購亞洲週刊，但這些媒體最終都易手或關閉。

他過往還曾創辦傳訊電視，又投資電影、電影院，以及收購多維新聞網。

2015年，于品海籌辦網媒「香港01」，翌年1月投入運作，「香港01」成為南海控股旗下公司，至今仍然運作。

從以上資料看，于品海早年已是香港資深媒體人，其後搖身一變成為知名媒體老闆，而在其後破產後，外界開始關注「香港01」的前景。

在高院頒令于品海破產後，「香港01」曾在報導中引述公司管理層指出，創辦人于品海沒有在公司擔任任何職務，相關破產案只牽涉其個人財務安排，「香港01」不受影響，如常運作。

不過，明報曾報導，于品海一直參與「香港01」的日常編採會議，2022年也曾以「香港01」總編輯為名撰文。

另據網媒「巴士的報」的報導，在于品海破產後，「香港01」的前景取決於建銀國際的決定。

報導表示，建銀國際於2017年貸款給于品海旗下公司Pippen Limited，由于品海作擔保人，但Pippen Limited未能如期於2021年還款。

為此，建銀國際去年透過法律途徑向Pippen Limited、于品海等索償，要求他們支付欠款及利息4.16億元。于品海無力還款，最終被法庭頒令破產。

報導表示，建銀國際正透過各種管道向于品海追債， 第一步是向法庭申請扣押于品海的資產，而于品海的主要資產是他持有的南海控股股份。

去年5月，建銀國際成功向法庭申請，接管于品海旗下包括Pippen Limited等5家子公司，當時這5家公司控制了南海控股總股本45.82%。至此，建銀國際在南海控股的股權已增至50.85%。

但建銀國際控制南海控股50.85%股份後，不等於可以直接控制南海控股的管理權。

據報導，就現時已有的公開資料可見，南海控股仍然由于品海和身兼行政總裁的劉榮兩位執行董事控制著；由於「香港01」是南海控股的子公司，這意味著即使建銀國際控制了南海控股過半數股權，但「香港01」等南海控股資產仍由于品海等管理層管理。

去年8月10日，已被建銀國際接管的Pippen Limited向南海控股提出召開股東特別大會，作為新的大股東，建銀國際要求委任7人進入南海控股董事局，但南海控股管理層指人數超過董事人數上限，結果引起另一場爭議及官司。

報導表示，由於南海控股已被港交所除牌，因此未知有關官司的進展，以及建銀國際委派的董事是否已加入南海董事局。

但無論如何，建銀國際控制了南海50.85%股權，派人入主公司是遲早的事，于品海的破產官司更揭露，南海控股的淨負債可能高達39億元，已經資不抵債。

因此，建銀國際入主後會否出售賺錢的業務，或關閉虧損的業務，有400多員工的「香港01」命運，就要看建銀國際入主後的抉擇了。（編輯：唐佩君）1130402