以空襲伊朗駐敘利亞使館 中國譴責但未點名以色列

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（中央社台北2日電）針對以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館造成傷亡，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方譴責針對伊朗駐敘利亞使館的襲擊行為，敘利亞的主權獨立和領土完整應得到尊重，外交機構安全不容侵犯。但他並沒有點名以色列發動襲擊。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體詢問時，作上述表示。

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汪文斌表示，中方譴責針對伊朗駐敘利亞使館的襲擊行為。外交機構的安全不容侵犯，敘利亞的主權獨立和領土完整應當得到尊重。當前中東局勢動盪，中方反對任何導致局勢緊張升級的行為。

因人權及核武等問題遭西方孤立的伊朗與敘利亞，近年來與中國的關係日趨密切，其中尤以伊朗為甚。至於敘利亞，中國則曾派遣專機，接送屠殺本國人民而聲名狼籍的總統阿塞德（Bashar Al-Asaad）在2023年9月21日訪中，並出席杭州亞運開幕式，引起國際側目。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130402