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周大觀基金會湖南公益交流 抗癌小鬥士獲助學金

2024/4/3 11:19（4/3 11:26 更新）
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周大觀文教基金會持續關懷癌童，4月1日在湖南人民醫院頒發助學金給大陸的抗癌小鬥士，該基金會創辦人周進華（左3）與締結姊妹會的北京青愛基金會理事長張銀俊（右1）等合影。（周大觀文教基金會提供）中央社記者張淑伶上海傳真 113年4月3日
周大觀文教基金會持續關懷癌童，4月1日在湖南人民醫院頒發助學金給大陸的抗癌小鬥士，該基金會創辦人周進華（左3）與締結姊妹會的北京青愛基金會理事長張銀俊（右1）等合影。（周大觀文教基金會提供）中央社記者張淑伶上海傳真 113年4月3日
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（中央社記者張淑伶上海3日電）周大觀文教基金會創辦人周進華近日帶領台灣生命鬥士赴中國湖南省，頒發助學金給10名大陸抗癌小鬥士。來自台灣的全球第一個唐寶寶樂團，現場義演台灣民謠。

根據新聞稿，周進華帶領血癌陽光天使張芸瑋、逆境重生媽媽李鳳珠以及唐寶寶樂團等台灣生命鬥士一行24人，赴湖南參加關懷癌童和殘疾人的公益活動。

他們1日先至湖南人民醫院頒發抗癌圓夢助學金，同時向醫護人員致敬。2日，周大觀文教基金會繼續至惠心兒童潛能發展中心進行公益交流，並捐贈周大觀遺作「我有一隻腳」作為義賣。

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周進華表示，依據全球研究癌童大數據，每萬名兒少就有3名兒少罹癌，漫長治癌過程極為艱辛，亟需各界伸出援手。

周大觀文教基金會成立於1997年，由周大觀父母周進華、郭盈蘭以及國內外各界愛心人士，為完成抗癌小詩人周大觀「熱愛生命、快樂生活」的遺志。27年來，已表揚橫跨7大洲、79個國家、459位全球熱愛生命獎章得主、16位全球生命文學創作獎得主。（編輯：周慧盈）1130403

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