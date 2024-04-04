中國新能源車車險居高不下 小米新車車險價格引熱議

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（中央社台北4日電）近期有中國消費者認為新能源車車險保費普遍過高，使得小米汽車車險價格備受矚目。3日有網友在微博公布，價格約人民幣6600元，但有其他消費者表示保費高於該價位，車險銷售人員回應這與地區不同有關。

綜合中國媒體報導，3日一名網友在微博貼出小米純電動汽車SU7車險細節，內容顯示該車款能選擇中國太平洋保險、陽光保險集團、中國人民保險、中國平安保險四家公司，並提供基礎、尊享版兩種保險，價格分別為人民幣6638.29元（約新台幣2萬9000元）、7035.95元，但也有其他消費者表示自己車險價格約為9000元。

針對同一車款車險金額不同的情況，車險銷售人員表示過去中國銀保監會曾頒布相關規定，擴大財產保險公司的定價自主權，因此各區域因地制宜實施，可能是因為區域不同導致價格差異。

此次小米推出新能源車，也讓中國新能源車車險的討論再次浮上檯面。過去中央廣播電視總台中國之聲曾針對中國新能源車車險費用持續上漲趨勢做調查報導。

報導發現前陣子中國9家車企接連宣布降價，但中國的新能源車保費卻居高不下，原因在於4S店（一種集整車銷售、零配件、售後服務、訊息回饋的汽車銷售企業）的維修、零件價格維持不變，保險公司無法在其中收穫足夠利潤。

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根據中國銀保信發布的「新能源汽車保險市場分析報告」顯示，新能源汽車的平均保費比燃油車高出約21%。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔曾表示，新能源汽車跟燃油汽車的駕駛特性有很大區別。新能源汽車通常具有智慧操控、自動駕駛等特性，保險公司發現新能源汽車賠付率較高，為使車險保持盈利水平，保險公司需提高車險價格。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130404