分析：中國欲吸引外資 應從重視民眾聲音著手

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（中央社台北5日電）中國吸引外資近來動作頻頻，包括中共領導人習近平親自會見美商等，不過美國智庫學者分析，中國欲吸引外資，首要面臨的挑戰並非解決外企的關切而是傾聽民意，並化解民眾的憂慮。

習近平上月27日會見美國的工商界與戰略學術界人士並合影留念，德國墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）表示，習近平而非總理李強與美商領袖見面，只不過是「拍照作秀」。

德國之聲（DW）今天刊登專訪美國智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）的報導。

針對當前中國應如何改善外企和投資者在中國的投資環境，甘思德表示，中國政府面臨的首要挑戰不是解決外國企業的關切，而是國內民眾的關切。

他說，國內民眾關注政策的整體發展軌跡，以及中國在現任領導階層之下的走向，他們關心經濟政策、不同產業的宏觀層面，還有政治在生活中扮演的角色，以及中國與西方日益惡化的關係、對可能爆發戰爭的擔憂等。

甘思德指出，中國領導階層要解決的是這些憂慮，而傾聽民眾對於政府在經濟領域、日常生活中扮演越來越重要角色的擔憂，「我想他們就會對這些焦慮和憂慮有所了解」。

他說，解決這些問題，自然會連帶解決國際社會的關切。解決這些問題其實要從中國國內開始，接著就會自然而然地改善與西方的關係。

因甘思德上月曾抵北京出席「中國發展高層論壇」，甘思德表示，去年中國發展高層論壇結束，確實數個商界領袖曾會見李強，當時由副總理丁薛祥致開幕詞。

他說，今年則是李強致開幕詞，發展論壇結束2天後，一群工商界代表見了習近平，固然開幕式演講者層級提高，加上後續與習近平的會晤，顯示中國意識到他們所面臨的挑戰，並且高度關切。

甘思德指出，但根據其他人會晤習近平之後的轉述，「我不認為商界人士會議之後有覺得領導階層會改變策略，或覺得領導階層有完全理解商界人士的焦慮」。

當前美國財政部長葉倫（Janet Yellen）正在中國訪問，甘思德分析，目前很多人都在討論中國生產太多，沒消耗掉的庫存一直累積，這些庫存又以不合理的低價、人為的低價，出口並傷害他國產業。

他說，美國等國如今都在大談這個問題，葉倫訪中肯定會提到這個，而且將是對話的重點。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130405