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中共通知全黨4至7月黨紀學習教育 防低級紅高級黑

2024/4/7 18:33
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（中央社台北7日電）中共中央辦公廳印發通知，宣布今年4至7月在全黨展開「黨紀學習教育」，要求推動黨紀條例「入腦入心」，執行時要防止「低級紅」及「高級黑」。這是中共官方首度具體訂定全黨黨紀學習教育的時間。

新華社今天報導，這項名為「關於在全黨開展黨紀學習教育的通知」的文件指出，為深入學習貫徹修訂後的「中國共產黨紀律處分條例」，經黨中央同意，自今年4至7月在全黨開展黨紀學習教育。

這項通知明確指出，要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，聚焦解決一些黨員、幹部對黨規黨紀「不上心、不了解、不掌握」等問題，組織黨員特別是黨員領導幹部認真學習黨紀條例，做到「學紀、知紀、明紀、守紀」，搞清楚黨的紀律規矩是什麼，弄明白「能幹什麼、不能幹什麼」。

同時要把遵規守紀刻印在心，內化為言行準則，進一步強化紀律意識、加強自我約束、提高免疫能力，增強「政治定力、紀律定力、道德定力、抵腐定力」，始終做到忠誠乾淨擔當。

這項通知強調，黨紀學習教育要注重「融入日常、抓在經常」。要「原原本本」學，堅持個人自學與集中學習相結合，緊扣黨的「政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律」進行研討，推動黨紀條例「入腦入心」。

通知並要求，要加強警示教育，深刻剖析違紀典型案例，注重用身邊事教育身邊人，讓黨員、幹部受警醒、明底線、知敬畏。要加強解讀和培訓，深化黨紀條例理解運用。

同時，今年度縣處級以上領導班子「民主生活會」和基層黨組織「組織生活會」，要把學習貫徹黨紀條例情況作為對照檢查的重要內容。

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這項通知還要求，各級黨委、黨組要把開展黨紀學習教育作為「重要政治任務」，精心組織實施，加強督促落實。要做好宣傳引導工作，堅決反對形式主義，防止「低級紅」、「高級黑」。

中共中央黨的建設工作領導小組4月3日由小組長蔡奇召開會議，學習貫徹習近平關於「黨紀學習教育」的講話和指示精神，聽取「黨紀學習教育」準備工作情況匯報，研究部署「黨紀學習教育」工作。（編輯：邱國強/唐佩君）1130407

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