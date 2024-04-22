中國西太平洋海軍論壇 美太平洋艦隊司令出席

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（中央社記者呂佳蓉青島22日電）中國今天舉行第19屆西太平洋海軍論壇年會。中共中央軍委副主席張又俠發表致詞；出席人員方面，中方由共軍海軍司令員胡中明與會，美方則由美國太平洋艦隊司令柯勒率領美國代表團。

柯勒（Stephen Koehler）在介紹的環節進行發言。他說，非常感謝胡中明與中國海軍做出的諸多努力，讓這次年會籌辦的如此之好，這是一個非常重要的平台，能讓高層海軍之間進行交流與合作。

西太平洋海軍論壇年會始於1988年，今年輪到中國承辦。此前中國官方指出，今年有29個國家、180多名海軍代表與會，今年主題為「命運與共的海洋」，建立一套避免無人機於海上碰撞的架構將是此次一大主題。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年在舊金山會晤後，雙方恢復了政治、經濟與軍事的高層溝通。

中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）16日晚間視訊通話，這也是美中軍方高層從2022年11月以來再次互動，可視為中美兩軍溝通全面恢復。

香港南華早報此前引述外交消息人士指出，柯勒將在年會期間會見中方對口官員。柯勒的與會也凸顯了美中各層級軍官加強交流合作，減少誤判的必要性。

另外，俄方則由新任命的海軍總司令莫塞葉夫（Alexander Moiseyev）出席；正與中國在南海出現爭端的菲律賓則沒有參加會議。

本屆西太平洋海軍論壇年會將於21至24日舉行。（編輯：唐佩君）1130422