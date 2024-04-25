布林肯二次訪中展親切形象 赴上海紐約大學交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海25日電）美國國務卿布林肯二度訪問中國，增加在上海的軟性行程，今天上午到上海紐約大學與師生交流。他預計明天到北京，就降低中國對俄羅斯國防工業支持、台海和平、南海等議題表態。

布林肯（Antony Blinken）24日下午抵達上海，在美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）陪同下，晚間赴著名景區豫園遊覽，享用本地著名的南翔小籠包，又到體育館欣賞中國CBA籃球賽事，吸引民眾圍觀。

根據澎湃新聞，25日上午，布林肯抵達上海紐約大學，與該校師生進行交流。上海紐約大學成立於2012年，是由華東師範大學和紐約大學合作創辦的中國第一所中美合辦研究型大學。

中國官媒環球時報指出，對比去年6月布林肯任內首次訪問中國，這次在氛圍與安排上都顯得有所不同。上次的訪問是「經中美雙方商定」，這次則是「應外交部長王毅邀請」，中國外交部還對布林肯來訪表示「歡迎」。從時間上看，上次是兩天，這次加長至3天。從行程上看，上次只訪問北京，這次除北京外還增加上海一站。

布林肯此次訪問的親民「開場」，讓人聯想到本月上旬訪問中國的美國財長葉倫（Janet Yellen）。只不過，中國媒體對於葉倫更為友善，從她不奢華的手提包到動筷子都成為觀察焦點。此外，布林肯抵滬時，中方僅派遣上海市外事辦主任孔福安前往接機，但葉倫此次訪中抵達廣州時，則是由中國財政部副部長廖岷接機。

在軟性行程之外，布林肯此行也要就中美間的尖銳話題當面與中方討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

訪問中國前夕，中美雙方已分別對媒體「吹風」，介紹各自在此訪期間的目標與訴求。中國外交部美大司負責人22日表示，對布林肯此次訪問，中方主要聚焦於5大目標：樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任。此外，中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求。

美國國務院高級官員表示，布林肯此行將與中國高級官員會談，雙方討論的議題包括阻止中國擴大支持俄羅斯國防工業、台海和平穩定、中國在南海的挑釁、中東及鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）等。（編輯：周慧盈）1130425