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布林肯關切不公平貿易 中國稱依市場原則合作

2024/4/25 17:50
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（中央社台北25日電）美國國務卿布林肯今日與上海市委書記陳吉寧會面時關切不公平貿易一事。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會表示，中國按市場原則展開經貿合作，望美國尊重公平競爭原則，一同推動中美經貿關係穩定。

據澎湃新聞報導，中國外交部今日舉行例行記者會，發言人汪文斌就記者提問布林肯（Antony Blinken）與上海市委書記陳吉寧會談時關切中國不公平貿易行為一事，做出上述回應。

汪文斌表示，這兩天已就美國國務卿訪問一事，介紹中方在相關問題上的原則立場。中國一貫按照市場原則開展經貿合作，堅定支持多邊貿易體制，全面履行世貿組織規則。希望美方也尊重公平競爭原則，和中方相向而行，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

布林肯二度訪問中國，今日除了與上海市委書記陳吉寧會面，上午也到上海紐約大學與師生交流。

結束上海的行程後，布林肯今天下午抵達北京。據路透社，26日將與中國外交部長王毅舉行會談，可能就降低中國對俄羅斯國防工業支持、台海和平、南海等議題表態。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130425

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