本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆潮境公園路口坍方 研判地震降雨釀災估6/11搶通
首頁 / 兩岸

六四35週年前夕 陸委會籲中共面對歷史尊重民主

2024/6/3 19:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇台北3日電）中國六四天安門事件明天將滿35週年。陸委會今天發布新聞稿表示，北京當局應勇於面對「六四事件」歷史事實，以具體行動實現民主制度，並藉此機會呼籲北京當局應尊重台灣民主自由體制。

陸委會晚間發布新聞稿，呼籲北京當局在推動「全面深化改革」、「讓人民過上更好的日子」的同時，也應勇於面對「六四事件」歷史事實。

陸委會表示，北京當局應以更為柔軟、開放的態度，包容不同的意見與主張，認真傾聽來自廣大基層人民渴望追求自由、民主生活方式與公民權利的心聲，以具體的行動實現民主制度、保障基本人權，如此才是長治久安的現代化途徑。

另外，陸委會進一步強調，兩岸關係的本質就是制度與生活方式之爭，而民主、自由、和平等普世價值，則是兩岸人民拉近心靈距離的關鍵元素。兩岸應該透過善意互動與對話，創造未來無限可能性。

陸委會呼籲，希望北京當局尊重台灣人民對於民主自由體制及生活方式的堅持，並理解台灣民主制度的實踐經驗是兩岸共同的珍貴資產。

1989年6月4日，中共軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政治及經濟改革的學生運動，導致許多學生、民眾死亡，部分人士逃亡海外，為「六四事件」。（編輯：張淑伶）1130603

#六四事件
#天安門事件
#陸委會
#北京
六四事件
周守仁主教撰文暗示六四事件始終是傷痛香港禁六四舞台劇 「5月35日」英文版將於倫敦首演
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：