一個人的悼念 親歷六四香港前學聯代表海濱默禱

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（中央社台北4日電）1989年在北京天安門廣場見證六四的香港專上學生聯會前秘書長陳清華，3日晚一個人在香港一處的海濱悼念六四。他表示，「風雨中未能燃起燭光，便唯有亮著小燈，遙向千里之外為已逝的英靈默禱。」

香港專上學生聯會（學聯）是由香港多所大學的學生會組成。1989年陳清華以時任學聯秘書長的身份，到北京聲援當地學運，曾在天安門廣場駐守救傷站，見證六四。

以往陳清華每年都會到香港的中聯辦外，或附近地方，悼念六四。

陳清華3日晚在其臉書發文，指今年已是連續第3年，一個人到同一處的海濱，「選在此時，是因35年那夜響起的第一槍，就在此際。」

他指自己到了「這權力象徵」外的海濱，面向正北方向的位置，微聲的禱告盼望，希望天父聽到人們卑微的祈求，就是「讓35年前捨身於北京的英靈，知道有幸祢的恩寵，他們的事跡仍在人類共同的記憶中被存承。」

他說，在故土已無人能講，連在香港公開悼念也隨時成為罪，只容許獨個兒，在暗處默禱。

他在臉書上載的照片，在十字架前放了「人民不會忘記」的標語。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130604