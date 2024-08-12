巴黎奧運香港奪2金2銅 掀全城運動熱潮

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（中央社記者張謙香港特稿）本屆巴黎奧運，香港奪得2金2銅，為歷屆最好成績，這樣的佳績也掀起全城運動熱潮，令港人熱愛。而港府也投入更多資源於運動項目，讓運動員得以受益，在運動生涯結束後有好出路。

在本屆奧運中，香港獲得的兩面金牌，是江旻憓的女子個人銳劍和張家朗的男子個人鈍劍；兩面銅牌都是由何詩蓓獲得，分別是女子200公尺自由式及100公尺自由式。

香港在運動方面歷來不突出，但自從李麗珊在1996年亞特蘭大奧運獲得首面金牌（滑浪風帆）後，本地運動開始出現新面貌。此後，香港在多屆奧運都有斬獲，包括2004年的雅典奧運獲得1面銀牌、2012年倫敦奧運獲得1面銅牌。

到了上屆東京奧運，香港選手獲得1金、2銀、3銅，包括張家朗的男子個人鈍劍金牌，以及何詩蓓在女子200公尺自由式和100公尺自由式的兩面銀牌，把運動熱潮推向高峰。

受到上屆奧運得獎的刺激，港府對本屆巴黎奧運大力投入資源，例如把金牌獎金由港幣500萬元調高至600萬元（新台幣2400萬元），銀牌和銅牌的獎金也相應提高；據指出，香港金牌的獎金數目是參賽國或地區中最高者。

除提高獎金金額，港府又購入本屆奧運的電視轉播權，讓3家官方認可的電視公司免費直播比賽項目。

港府這種做法也收到頗大成果，在巴黎奧運進行期間，本地大型商場大都臨時搭建了播放比賽的電視螢幕，並提供座椅供市民觀看，結果反應正面，引來大批市民駐足觀看，為香港運動員打氣。

行政長官李家超11日也公布，在2024至2025年度，政府對體育學院的年度撥款為港幣9.416億元，相比5年前增加了約40%。在2024至2025年度，政府在體育發展的總預算開支為79億元，較10年前增加超過1倍。

目前，港府正在興建香港最龐大的體育基建項目啟德體育園，預定明年上半年啓用，屆時可能為體育發展帶來正面支持。

與此同時，港府正研究興建可供劍擊訓練及比賽的體育館，以及可供舉辦國際級別比賽的游泳館。

在運動風氣上升之際，香港運動員在退役之後也有了更好出路，是最終受惠者。

比如，江旻憓獲得巴黎奧運女子個人鈍劍金牌後，已退出體壇，獲賽馬會聘任為對外事務助理經理；賽馬會為慈善機構，在港人心中有良好聲譽，江旻憓能夠入職，除了她本人具有良好的學歷外，也反映出社會氛圍轉變，大型機構願意聘請運動員以提升形象。

除了江旻憓，本地一些運動員也有不錯的出路，獲得大學錄取。綜合媒體報導，香港大學今年透過頂尖運動員入學計畫，錄取了8名運動員。

中文大學也透過多元卓越獎學金計畫及校長推薦計畫，分別錄取了15人及102人，部分學生在體育、藝術與文化等不同領域各有所長；科技大學則錄取了11名在運動領域有傑出表現的人。

對於當前社會呈現的運動熾熱氛圍，浸會大學文學及社會科學院體育、運動及健康學系副主任兼教授劉永松接受中央社記者電話訪問時表示，這是好事，可使社會大眾更加注意到運動員的其他能力，在退役後有另一個人生。

劉永松指出，江旻憓獲賽馬會聘用具有示範作用，這是告訴社會上其他人或公司，運動員退役後也可以做其他工作，而政府也應該加以向商界推介。

他說，香港已有了良好的運動氛圍，如果運動員退役後有更多工作出路，也就會鼓勵家長贊成子女、學校支持學生參與運動，最終可以提升運動水平。（編輯：邱國強）1130812