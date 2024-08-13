中國江蘇高溫肆虐 秋季大閘蟹產量減體型小

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海13日電）中國江蘇蒙受高溫天氣肆虐，對於大閘蟹生長產生負面影響。養殖戶表示，連日高溫使得水草腐爛、水中溶氧量降低，大閘蟹死亡狀況較去年嚴重，恐將產量減少、體型普遍偏小。

江蘇省氣象服務中心微信公眾號「江蘇氣象」觀測數據顯示，從梅雨季結束以來，在7月16日至8月8日期間，江蘇省平均氣溫攝氏31.4度、平均最高氣溫35.6度，雙雙刷新1961年以來同期紀錄；持續多日高溫導致城市熱島效應明顯。

東方財富網旗下媒體紅星資本局報導，江蘇連日高溫天氣對於大閘蟹養殖、生長構成影響，今年的大閘蟹恐將產量減少、體型普遍偏小。

昆山魏姓養殖戶表示，最近一段時間，在養殖蟹塘中，平均每天會死去20至30隻大閘蟹，去年在正常天氣下，平均1天大閘蟹死亡量不超過10隻。

他指出，高溫會使水草腐爛、水中溶氧量降低、大閘蟹缺氧，目前大閘蟹處於第4次脫殼階段，體質比較弱，對於高溫難以忍受。高溫天氣對於養殖戶來說構成損失，產值將比去年低。

他提到，螃蟹每脫殼一次，就可以大1個規格，高溫天氣卻影響了螃蟹進食情形，推估今年屬於「大規格」的大閘蟹將比往年少；體型偏小的小規格大閘蟹則會增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陽澄湖周邊謝姓養殖戶提到，由於高溫天氣持續，大閘蟹死亡量比去年多，產量一定會減少，不過整體狀況怎麼樣還有待觀察，因為高溫天氣尚未結束；由於2022年也有遇到高溫天氣經驗，今年有採取換水、增氧等補救措施。

江蘇省高郵市高郵湖大閘蟹行業協會工作人員指出，目前還沒有聽到大閘蟹大規模死亡的情形，因為大部分養殖戶有應對高溫天氣的經驗了；不過由於高溫天氣影響螃蟹脫殼狀況，今年的大閘蟹體型將是普遍偏小。（編輯：呂佳蓉）1130813