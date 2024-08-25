網證網號引質疑 中國公安部宣稱：沒證號也能上網

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（中央社台北25日電）中國公安部及國家網信辦7月間公布網路管理辦法草案，擬推出「網號」、「網證」制度，引起各界強烈質疑。中國公安部日前在徵求公眾意見即將截止前表態，宣稱「原有的身分認證方式仍可繼續使用，沒有網號、網證也可正常上網」。

中國公安部及國家網信辦先前研究起草「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」，並在7月26日向社會公開徵求意見1個月，今天即為截止日。

在中國各界質疑聲浪不斷，甚至有民眾控告中國公安部未依法行政的情況下，新華社23日以「梳理熱點問題，採訪有關權威專家」的名義，在徵求意見即將截止前作上述表態。

根據報導，受訪的中國公安部第一研究所研究員于銳宣稱，用戶「不是持證才能上網」，而是在需要證明身分的場景中「多了一種更加安全、方便的選擇」，不需要反覆向各個平台提供明文的個人身分訊息。

于銳聲稱，原有的身分認證方式仍可繼續使用，「沒有網號、網證也可正常上網」。

這項擬推出「網號」、「網證」制度的網路管理辦法推出後，中國知名自由派學者、北京清華大學法學教授勞東燕率先發難，公開質疑「網號」與「網證」制度的推出，真實意圖是「強化對個人網路言行的管控」，官方所謂「強化對個人訊息的保護」只是「虛晃一槍」，至少不是主要目的。

勞東燕質疑，中國未來便可能形成的局面是：現實空間中，是用遍布各處的監視器加人臉識別追蹤目標；虛擬空間中，則用「網號」追蹤目標，並用「網證」對人們利用網路的行為進行管控。

北京清華大學教授黃裕生隨後更公開表示，真正的現代化國家絕對不是「編戶齊民」的國家，不是嚴密監控自己國民的國家。一個國家如果總是試圖把自己的國民變成透明的國民，可以隨時追蹤與定位的棋子，那麼這個國家不可能成為有活力、有創造力的國家。

二人公開發言後，勞東燕上述在新浪微博發表的文章不但被刪除，事後遭到有組織性的網暴攻擊，包括她受到「境外勢力」指使及一些低俗不堪的內容；而黃裕生這篇同在新浪微博發表的文章不但也被刪除，甚至還被永久禁言。

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雖然這項草案強調，未來推動的「網號」與「網證」制度係「自願申領」，但中國網友幾乎一致認為，這項制度的推動勢在必行，徵求意見「不過就是『打聲招呼』」而已，中國就將形成全球獨一無二的「持證上網」國家。

綜合中國媒體先前報導，近1個月以來，中國已有70多個應用程式商店推出「國家網絡身分認證試點版」App，且製作單位明白標示就是中國公安部。根據指引，用戶下載後經身分證核驗、人臉識別、關聯手機綁定、設置口令後，即能申領到一張帶有「網號」的電子網路身分認證憑證。（編輯：邱國強/張淑伶）1130825