日經亞洲：中國經濟隱憂 2年關閉2萬所幼兒園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社上海27日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國在2年內關閉2萬所幼兒園，預示了出生率下滑對經濟造成的衝擊，在勞動力萎縮的同時，北京當局正急尋解決方案。

中國正準備於下週展開新學年，一項統計數據卻在規劃教育和經濟政策的官員心裡敲響警鐘：全國幼兒園關閉的數量正在暴增。

根據教育部數據，中國幼兒園數量在2021年到2023年減少2萬所，從29萬4832家降到27萬4480家。在出生率下滑、年輕人就業前景趨於黯淡，且以營利為目標的教育事業受到打壓之際，關閉的幼兒園大半是私立。

家長們以前必須在門口排隊才能申請到最受青睞的幼兒園，如今這些幼兒園急著在開學前招滿學生。2023年，學前教育入學兒童少了500萬人，總數來到4092萬人，是自2014年以來最少；此外，教育部數據顯示，去年蒸發了超過17萬個全職學前教師職位。

對江蘇省的李女士來說，錢是個問題，她正與丈夫討論要把兩歲的女兒送入公立還是私立幼兒園。她說，教育品質「對我們來說很重要」，「我們每個月已經花了超過1萬元（人民幣，約新台幣4.5萬元）在女兒身上，現在養不起第2個或第3個孩子」。

在家長和教育工作者面對孩子數量減少給學校系統帶來的成本和負擔的同時，對於中國已在萎縮的勞動人口和政府維持經濟迅速增長、發展高價值和高技術勞動力的努力，影響已然浮現。

東京日生基礎研究所（NLI Research Institute）高級研究員片山由紀（Yuki Katayama，音譯）說，現在要評估中國因應這個問題的措施還太早，因為中國2021年才開始轉為鼓勵生育。但她以高齡化的日本為例，警告不應將高齡照護視為優先政策，而擱置兒童保育政策。

她說：「日本將確保高齡社會安全制度視為優先政策，例如高齡照護，而因應生育率下滑的措施據說太少又來得太晚…中國可能面臨同樣的問題。」

中國決策者急尋扭轉出生率下滑趨勢的長期辦法，可能的措施包括讓人民更容易結婚、更難離婚。

這類措施是否有效還待觀察，但政府已採取具體行動，例如加強擴大公立學校規模、補貼符合某些條件的私校，並鼓勵更多學校招收3歲以下兒童進入幼幼班。

研究員認為，當前幼兒園面臨的挑戰，是中國促進較便宜又專業的兒童保育環境的契機，畢竟目前養育孩子的費用相較於收入仍然偏高。

根據北京智庫「育媧人口研究」今年2月發表的報告，在中國，將一個孩子從出生養到18歲的平均花費是人均國內生產總值（GDP）的6.3倍。在互相比較的13個國家中，只有韓國更高，為7.79倍；澳洲是2.08倍；美國為4.11倍；日本是4.26倍。

即使中國於2016年停止實行一胎政策，生育率仍連續7年下滑，人口也在過去兩年接連減少。

影響學前教育的另一因素是打壓以營利為目標的教育活動。2018年，中國國務院禁止私立幼兒園資產上市，並禁止上市公司投資營利性幼兒園。

但能負擔得起，又不喜歡公立學校死板教育的人，仍對私校有興趣。

一對曾在海外留學的夫妻說，他們較喜歡私校，因為公立學校課程太強調愛國主義。

河南省一名3歲男孩的父親也說，他傾向選擇私校，因為公立學校教師太關注成績，讓人壓力很大，「我們想選一個能讓孩子快樂的地方」。

但無論公立或私立，所有學校都免不了受到生育率下滑的影響。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130827