朱鎔基「發聲」 問候中國清華經管學院顧問

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（中央社記者呂佳蓉北京1日電）96歲的前中國國務院總理朱鎔基近期罕見發聲。根據「清華文科」微信公眾號消息，10月25日清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議在清華經管學院舉行，朱鎔基委託清華大學校長李路明轉達了對顧問委員和特邀專家的問候。

朱鎔基已許久未出現在公眾視野，他缺席2021年中共黨慶、中共20大開幕式以及今年中共建政招待會等活動。

他上一次露臉是在2020年10月，網路上流傳他身穿紅衣在一家醫院由眾多醫生環繞，當時仍正值疫情期間，戴上口罩的醫生與護士準備了大蛋糕慶祝他92歲生日，部分醫護人員與他一同拍手，似乎是在唱著生日快樂歌。

近期有關朱鎔基身體狀況的消息在X平台上流傳，但是今天「清華文科」釋出的訊息打破了相關傳言。

根據「清華文科」今天在微信公眾號發布的文章，10月25日清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議在清華經管學院舉行，朱鎔基委託李路明轉達了對顧問委員和特邀專家的誠摯問候。

前國家副主席王岐山已接替朱鎔基擔任清華經管學院顧問委員會名譽主席，並且宴請與會者。

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這次會議有22名委員參會，其中海外和港澳台委員18名。會前，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥於25日上午在北京釣魚台國賓館會見了顧問委員會委員代表。

朱鎔基之子、中金公司前總裁朱雲來也出席了相關活動。根據文章訊息，顧問委員會主席、美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等發言，表示中國未來發展機遇眾多，願繼續擴大對中投資合作，實現互利共贏。（編輯：廖文綺）1131101