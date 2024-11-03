中國高職生進阿里數學決賽 初賽違反規則未獲獎

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（中央社台北3日電）江蘇中專（高職）女學生姜萍以第12名之姿挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓中國海內外知名高手，遭質疑做假。競賽組委會今天表示，經調查，江蘇中專老師與學生因初賽違反「禁止與他人討論」規則，兩人未獲獎。

今年6月中旬，在江蘇中專學習服裝設計的女學生姜萍以第12名的成績成為阿里數賽舉辦以來首名打進決賽的中專在讀生，名次高於中國第37屆國際數學奧林匹亞金牌選手、江蘇省大學入學考試狀元等高手，在中國一夕爆紅，社交平台微博閱讀量突破10億。

不過據央視新聞報導，阿里巴巴全球數學競賽組委會今天發布情況說明表示，據調查，江蘇省漣水中等專業學校教師王某某在預選賽中對其指導的學生提供幫助，違反預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。根據決賽閱卷結果，二人未獲獎。

阿里巴巴全球數學競賽組委會也針對競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題致歉。

江蘇省漣水中等專業學校隨後表示，將給予王某某誡勉談話處理，並取消本年度評先評優資格。

江蘇省漣水中等專業學校強調，學校將加強師德師風和校風學風建設，引導師生樹立正確的價值觀和成才觀，並懇請廣大公眾對未成年人給予更多包容和愛護。

2024阿里巴巴全球數學競賽共有86名選手獲獎，包括金獎5名，銀獎10名，銅獎20名，優秀獎51名。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1131103