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廣東珠海昨晚汽車無差別撞人逾10死近百傷 62歲駕駛行凶動機待查
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珠海衝撞釀死傷正值航展開幕 作案動機引揣測

2024/11/12 12:07（11/12 12:23 更新）
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（中央社記者邱國強北京12日電）中國廣東省珠海市昨晚發生汽車衝撞體育中心人群，導致10餘人死亡的重大事故。由於今天正值珠海航展開幕，這起事故隨即引發聯想，並傳出珠海基層黨組織以航展為由要求黨員「正面引導」，並揣測此事恐有「境外勢力」作亂。

除珠海基層黨組織外，一些立場愛國的中國網友，甚至要求貼出衝撞現場影像的發布者刪除，理由也是不要影響今天登場的珠海航展，但隨即遭到其他網友質疑，認為不應因為珠海航展而掩蓋真相。

綜合中國網路訊息及珠海警方通報，11日晚間7時48分，一名現年62歲的男子駕駛一輛越野車，不但衝入許多民眾正在場內運動的珠海市香洲區體育中心，且來回衝撞輾壓，當場導致場內多名民眾死傷，肇事男子當場逃逸，但事後被當地警方逮捕。

據星島日報今天報導，目前已知這起事故的死亡人數已有10餘人，更有近100人受傷。至於該名62歲男子駕車衝撞人群的動機是否與「報復社會」有關，或是如上述人士所臆測的涉及「境外勢力」指使，目前官方尚未作出說明。

珠海昨晚發生這起衝撞事故，加上中國官方一向大力宣傳的珠海航展今天正式開幕，在中國網路上立刻引發不少網友聯想，紛紛揣測這起事故為何就在珠海航展開幕的前一晚發生，且熱議不斷。

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昨天晚間，有部份中國網友將現場衝撞的驚悚畫面上傳到新浪微博，但下方隨即有一些立場「愛國」的網友要求刪除畫面，理由分別是「（珠海）航展期間為國際大事」、「要航展了，就不要發這種帖子（貼文）造成社會恐慌了」、「不要擾亂社會秩序，明天我們國家辦航展」、「建議刪帖」、「明天珠海航展就開幕了，這是要打中國的臉」。

但有不少網友反駁說，「警方都通報了，刪什麼？」、「總不能當做什麼都沒發生吧，那麼多人命呢」、「你的飛機比人命重要？」、「別本末倒置了」、「有的人跪久了，不敢講真話」、「如果是真實發生的，你重視不重視那些死傷的人？」。

此外網路更傳出，有珠海基層黨組織要求黨員，在各小區屋主組成的微信群內「正面引導」，指「全世界都關注珠海，在這個時候出現這種狀況，不一定是簡單的報復社會的小概率事件，不排除有境外勢力故意作亂」。「請大家鎮定，不要輕易上當，不轉發引起更大恐慌，不轉發就是我們市民對國家最大的支持」。（編輯：呂佳蓉）1131112

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