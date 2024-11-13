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珠海汽車衝撞事件後 部分市民收到暫停廣場舞通知

2024/11/13 18:30
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（中央社台北13日電）中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，釀35死43傷。有珠海市民在網路上說收到物業管理人員發布的通知，要求暫停廣場舞等集體活動，但通知未說明原因。

珠海汽車無差別撞人事件引發中國社會震驚。有當地民眾在網路上指出，事發時在操場上有些傷者與民眾穿著統一的制服，是珠海當地的「暴走團」。

「暴走團」通常是一名領隊帶領一群身著統一服裝的人，組成者為中老年女性，他們會放大聲的音樂，步伐整齊一起前進。這是繼中國內部廣場舞後，民間興起的健身方式。

珠海發生此起汽車衝撞事件後，根據X平台帳號「李老師不是你老師」的貼文，有珠海市民收到「關於暫停廣場舞集體活動的通知」，根據通知上的訊息，這是由珠海市五洲物業管理有限公司、五洲花城二期（西區）服務中心在12日發出。

通知上告知住戶，接到社區通知，為了保障社區及周邊環境的公共安全與秩序，近期將暫停一切群眾性聚集的廣場舞等集體活動，具體時間將另行通知。在此期間，「請大家相互理解與配合」，減少人員聚集。

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對於當地有部分地區暫停廣場舞活動，有中國網友表示不能夠理解，認為現在舉辦的航展才是人最多的地方，也有人質疑「這算是從根源解決問題嗎？」

另外，有中國輿論檢討「暴走團」，因「暴走團」規模通常龐大，也出現漠視交通規則，近幾年備受檢討。但是有親歷者的家屬自述，認為「暴走團」的說法不禮貌，受害者大多數退休的中老年人，年齡落在40至65歲的區間，他們只是在體育中心的合理區域與時間鍛鍊身體而已。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131113

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