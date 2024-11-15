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上海國際童書展 台灣繪本選題深入多元獲喜愛

2024/11/15 18:37（11/15 18:51 更新）
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第11屆上海國際童書展15日在上海世博展覽館登場，台灣共有30多家出版社參與，帶來超過600本橫跨不同領域的版權書。圖為書展現場設立的台灣童書聯合展區。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
第11屆上海國際童書展15日在上海世博展覽館登場，台灣共有30多家出版社參與，帶來超過600本橫跨不同領域的版權書。圖為書展現場設立的台灣童書聯合展區。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
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（中央社記者吳柏緯上海15日）第11屆上海國際童書展在上海世博展覽館登場，台灣共有30多家出版社參與，帶來超過600本橫跨不同領域的版權書。雖然面臨少子化，但家長對於兒童教育仍相當重視，因此選題多元、創新的台灣原創兒童繪本廣受喜愛。

第11屆上海國際童書展15日至17日舉行，台灣多家出版社組成台灣童書聯合展區參展，將與在地出版社商談授權出版等業務。同時邀請兩位繪本作家嚴淑女、陳又凌介紹新書並分享創作理念，與現場讀者交流。

華品文創總經理王承惠接受中央社採訪表示，今年台灣共有30多家出版社參與，合計超過600本橫跨不同領域的版權書。今年參展的情形又比去年更加熱絡，許多出版業者帶著這幾年出版的優質原創作品，希望能推薦給中國大陸的出版社。

對於台灣出版作品與中國大陸的差異，王承惠表示，由於台灣的市場較小加上成本增加，現在出版業在出版前會更加嚴謹的調查並分析市場，再決定選題，因此，台灣在兒童書籍的領域更加成熟，選題更加深入、想法更創新。相比之下，中國大陸由於市場基本面比較大，比較不會像台灣的作者，深入各種小的選題並思考是否符合當代的需要。

王承惠說，新生兒雖然逐年減少，但是家長對於兒童的教育仍然相當重視，因此內容多元的台灣原創兒童繪本廣受家長的喜愛。

作家陳又凌受訪時表示，台灣童書的創作主題偏向軟性，例如透過繪本告訴孩子如何處理情緒、思考環境變化。大家的作品都非常的好，兩岸的出版業藉由相互交流，可以激起更多新的想法。

很多人覺得成長於網路世代、手機世代的小孩都不愛看書，童書作家與插畫家協會台灣分會會長嚴淑女接受中央社訪問時指出，那是因為現在的資訊「很短、很頻繁、很快」，造成小孩沒有耐心靜下心來閱讀。但是，閱讀一本書，對於他們的生活與未來方向都可能有所幫助。因此面對這樣的世代，要讓孩子靜下心來閱讀，就要採用吸引他們的方式。

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嚴淑女說明，現在創作時除了用大量的圖畫搭配文字外，也會搭配桌遊，提升孩子們的閱讀興趣。同時，將歷史文化、貨幣、生物與自然等不同的知識融入繪本之中，用有趣的方式降低接觸的門檻。當孩子看了這些繪本並引起興趣，就可能會進一步的主動去找尋相關的知識並且學習。

談及創作理念，陳又凌認為面對生活遇到困境時，一本書、一句話，或是家人的陪伴，可能都是很大的幫助。有時候不一定需要特意做什麼，透過閱讀書籍就能找到答案或抒發情緒。「對我來說，在做書的過程也是找答案的過程」。（編輯：廖文綺）1131115

上海國際童書展逾30家台灣出版社參展。華品文創總經理王承惠指出，由於台灣的市場較小加上成本增加，會更加嚴謹的調查並分析市場，再決定選題。因此台灣在兒童書籍的領域更加成熟，選題更加深入、想法更創新。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
上海國際童書展逾30家台灣出版社參展。華品文創總經理王承惠指出，由於台灣的市場較小加上成本增加，會更加嚴謹的調查並分析市場，再決定選題。因此台灣在兒童書籍的領域更加成熟，選題更加深入、想法更創新。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
上海國際童書展逾30家台灣出版社參展。作家陳又凌分析，台灣童書的創作主題偏向軟性，例如透過繪本告訴孩子如何處理情緒、思考環境變化。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
上海國際童書展逾30家台灣出版社參展。作家陳又凌分析，台灣童書的創作主題偏向軟性，例如透過繪本告訴孩子如何處理情緒、思考環境變化。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
面對當今小孩無法靜下心閱讀的情形，童書作家與插畫家協會台灣分會會長嚴淑女指出，在創作時除了用大量的圖畫搭配文字外，也會搭配桌遊，提升閱讀興趣。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
面對當今小孩無法靜下心閱讀的情形，童書作家與插畫家協會台灣分會會長嚴淑女指出，在創作時除了用大量的圖畫搭配文字外，也會搭配桌遊，提升閱讀興趣。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月15日
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