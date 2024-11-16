珠海35死衝撞案 當地檢察院批准逮捕駕車犯嫌

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（中央社台北16日電）11日發生的珠海駕車衝撞案導致35人死亡、43人受傷，廣東省珠海市人民檢察院今日以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」對犯罪嫌疑人樊姓男子作出批准逮捕的決定。

「珠海檢察」微信公眾號16日晚間公布，廣東省珠海市人民檢察院依法以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對珠海市公安局提請批准逮捕的「珠海11·11駕車撞人案犯罪嫌疑人樊某」作出批准逮捕決定。目前案件正在進一步偵查中。

11日發生的珠海駕車撞人案導致35人死亡、43人受傷，震驚中國國內外，更驚動中共總書記習近平作出指示，稱此案「性質極其惡劣」，要依法嚴懲凶手。

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中共廣東省委常委會今天針對此事召開擴大會議指出，此案「給平安穩定大局造成嚴重影響」。因此要認真細緻抓好案件後續處置工作，並高質、高效推進案件偵辦，依法「嚴懲凶手，震懾犯罪、安定人心」。

根據珠海市公安局12日通報指出，涉案的樊姓男子是因不滿離婚後財產分割結果而駕車衝撞。樊姓男子在駕車衝撞後一度自殘尋短，雖被警方當場控制，但因自殘成重傷而無法偵訊。當時將他依涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」立案偵查，並在送醫救治的情況下予以刑事拘留。（編輯：廖文綺）1131116