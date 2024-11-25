紡織之鄉販售假羽絨被 官媒打假掀行業實情

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（中央社台北25日電）在中國有「紡織之鄉」之稱的江蘇省南通市，官媒央視指當地企業販售填充了偽劣品的假羽絨被，這已是市場上公開的秘密。業內人士指出，除了企業的誠信問題，此事也體現出羽絨成本大漲的影響。

央視財經節目24日發布調查稱，在對南通部分電商公司暗訪發現，一些網售低價羽絨服存在填充物造假的情況，為了控制成本，以「飛絲」冒充「羽絨」，並偽造質檢報告。所謂「飛絲」，是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲。

報導說，同樣一款外觀的羽絨被，充90%羽絨，成本人民幣800元（約新台幣3600元）；充「高絲」，成本只要400元。這些不達標的假羽絨被除了被消費者買回家中，也會流向飯店、民宿等場所。

在央視報導之後，南通市場監管局今天發布通報，稱有關部門已連夜進行現場檢查，針對相關經營主體的違法行為，已查封扣押、立案查處等，並將持續對全市家紡企業進行排查，嚴厲打擊「摻雜摻假、以假充真、以次充好」等違法行為。

第一財經今天報導指出，南通假羽絨服、羽絨被並非個案，11月初在服飾企業集中的浙江湖州市織里鎮，當地公安搗毀一個生產、銷售偽劣羽絨服窩點，涉案企業用「粉碎毛」來生產羽絨服，以降低成本。

報導說，粉碎毛、飛絲材料是由鴨、鵝毛的邊角廢料粉碎以後成為絲絨狀，生產成羽絨製品後保暖效果差，還存在致病風險。

在業內看來，除了涉案企業缺乏誠信，「以次充好」牟利外，也側面反映了羽絨價格持續上漲對低端羽絨生產企業的衝擊。

山東畜牧協會種鴨聯盟理事長劉長勝說，今年原毛價格最高時年增3成到4成。企業生產成本在增加，消費者購買羽絨產品也更貴。

報導說，造成這一輪羽絨價格上漲的原因，主要是前期的豬肉價格較低，豬肉消費成長影響了鴨鵝的肉類需求，進而影響到鴨鵝的養殖。

報導指出，近期羽絨價格呈現逐步下行的狀態，下游成本壓力也在緩解，這也和禽類出欄數在逐步回升有關。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1131125