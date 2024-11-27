山東縣城逾40億元標售低空經濟經營權 引發擔憂

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（中央社台北27日電）中國大力發展低空經濟，近日濟南一縣城將其長達30年的低空經濟特許經營權成功以約新台幣41億元標售，引發外界對地方政府從「賣土地」轉為「賣天空」增加收入的質疑，空運物流業者則擔心未來會被加收「過路費」。

山東省濟南公共資源交易中心官網26日披露，山東省濟南市平陰縣低空經濟30年特許經營權公開出讓，當地一家註冊不到一個月的國有獨資公司投標成功，得標價格為人民幣9.24億元（下同，約新台幣41億元）。

陸媒第一財經報導，有企業對此表達疑慮，擔心未來在該地進行無人機配送時需要繳納有關費用。目前企業在浙江等地進行無人機運輸時，並不需要向政府繳納空域使用費。

「低空經濟」是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為主，帶動相關領域發展的綜合性經濟形態，包含：休閒旅遊、農業植保、救援、科研等領域。

外界先前對低空經濟多聚焦在大城市或特定的航空產業發達區域，縣級層面涉及較少。報導指出，這是中國首宗低空經濟特許經營權出讓的地區，但究竟包含哪些具體項目，當地多個部門並未明確回覆。

此次得標的山東金宇通用航空有限公司，在項目公開招標發布當天、也就是本月5日才成立。該公司註冊資本為2億元，由平陰縣財政局100%持股，為國有獨資公司。經營範圍包括通用航空服務、飛行訓練、民用航空器駕駛員培訓、城市配送運輸服務等。

平陰縣有兩處機場以及濟南低空產業示範基地、濟南低空物流運營示範中心。當前，平陰縣已經選取約5平方公里無人機物流試點區域，初步建成了3個物流起降場點、7條航線。

中國民用航空局預測，到2025年，中國的低空產業市場規模預計將超過1.5兆元，到2030年則有望攀升至3.5兆元。

中國低空經濟發展的首道關卡就是空域管理問題。所有低空區域都是管制空域，由空軍按照「軍航管片，民航管線」的使用方式嚴格管制。

報導引述一家大型物流企業的工作人員表示，目前對於低空經濟的空域使用還沒有明確的規定，企業層面的運用通常需要政府部門的審批協作，但不需要單獨繳納空域使用的費用。

報導還引述專家指出，政府相關方面應避免出讓特許經營權可能會帶來的負面影響，比如市場和價格壟斷。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131127