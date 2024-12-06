藍委轟交流戒嚴 陸委會：矮化台灣違背交流本意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北6日電）陸生團成員脫口「中國台北」，陸委會擬祭行政處分，多名國民黨立委今天批評「兩岸交流戒嚴」。陸委會回應，政府正面看待促進兩岸健康有序互動，涉及矮化台灣則違背交流本意。

大陸委員會（陸委會）6日透過新聞參考資料說明，關於陸生團成員用字使用「中國台北」一事，將依據相關程序做出決定，也會充分地參酌馬英九基金會所表達的意見。

陸委會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，兩岸交流活動頻繁，政府正面看待促進兩岸對等尊嚴、相互尊重、健康有序良性互動；倘若涉及矮化台灣，引發社會對立衝突，台灣人民則不會接受，更違背交流本意。

陸委會表示，台灣是民主法治社會，為了維護兩岸交流符合規範與健康有序地進行，從事兩岸交流活動的邀請單位要依法負起責任，不能有違法違規情事，也要注意不得從事無關交流活動的政治宣傳，特別是激化矛盾、造成台灣社會內部對立。

陸委會強調，做為兩岸政策主管機關，必須對邀請單位盡到監督責任，在台灣從事兩岸交流的團體非常多，不會因為哪個團體受到依法進行的行政程序監督就構成「交流戒嚴」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

多名國民黨立委與馬英九基金會執行長蕭旭岑今天上午在立法院召開「請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴」記者會，現場高喊「交流不是統戰，反對交流戒嚴」。

蕭旭岑說，馬英九基金會是民間單位，只想推動兩岸民間柔性交流，因為兩岸愈交流愈不可能發生衝突；陸生團絕無違規，應讓馬英九基金會說明，如果陸委會處罰馬英九基金會，等於警告其他民間團體不得辦兩岸民間交流，將有寒蟬效應。（編輯：楊昇儒）1131206