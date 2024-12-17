美國新政府將上台 王毅喊話：排除干擾力爭中美穩定

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（中央社台北17日電）美國總統當選人川普即將上任。中國外交部長王毅在今天舉行的2024年國際形勢與中國外交研討會上表示，希望美國新政府做出正確抉擇，與中方相向而行，排除干擾，跨越障礙，力爭中美關係穩定、健康、可持續發展。

川普（Donald Trump）將於明年1月上任，根據中國外交部網站消息，王毅在2024年國際形勢與中國外交研討會上做出上述表示。

王毅指出，中國對美政策保持著穩定性和連續性。中方願與美方保持對話、管控分歧、增信釋疑、拓展合作，共同探尋兩個大國在這個星球上的正確相處之道，造福兩國、惠及世界。

王毅說明，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會晤、向當選總統川普致賀電，在重要節點為中美關係發展提供戰略指引。

王毅進一步表示，習近平總結中美近年交往的7點經驗啟示，劃出台灣議題、道路制度、民主人權、發展權利4條不容挑戰的紅線。強調中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。

他說，這既是對中國對美政策的權威闡釋，也是對未來中美關係的鄭重期許。

王毅也指出，中方將深化中俄全面戰略協作和全方位務實合作，推動中歐關係沿著獨立自主、相互成就、造福世界方向穩步向前。中方將以中國的穩定性為全球戰略穩定提供有力支撐，以中國的確定性應對世界上所有不確定因素。

王毅也說，中國將同時踐行中國特色熱點問題解決之道，為烏克蘭危機、以巴衝突以及朝鮮半島、緬甸等熱點問題的政治解決繼續發揮建設性作用。

王毅指出，中國支持舉辦第二屆中國—中亞峰會，推動中國—東協自貿區3.0版升級協定書簽署實施。與印度妥處分歧，共謀相鄰大國和睦相處、共同發展的光明正道。將推動落實中非攜手推進現代化十大夥伴行動，加快構建中阿「五大合作格局」，以中拉論壇運行10週年為契機開啟合作新篇章，不斷推進全球南方的聯合自強。

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王毅表示，面對脫鉤斷鏈行徑，中國將堅定做開放的力量。面對單邊霸凌逆流，「中國將堅定做正義的力量」，將堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

王毅也表示，面對意識形態分歧，中國將堅定做包容的力量，並將講好中國共產黨故事、中國式現代化的故事，辦好第9屆亞洲冬季運動會。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1131217