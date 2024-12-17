提振中國消費 學者建議加大補貼推動制度改革

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（中央社記者廖文綺上海17日電）明年中國可能面臨美國川普政府關稅衝擊，擴大國內需求成為中央定調的首要之務。中國經濟學者針對提振中國消費刊文提出建議，包括短期進行補貼、中長期推動制度改革，並針對惠民生的領域進行投資等。

中共中央經濟工作會議對明年宏觀政策的定調，要求大力提振消費、提高投資效益，並將其列為9大重點任務的首位。中國新聞周刊今日刊登粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆、粵開證券研究院首席宏觀分析師馬家進對於提振中國消費的改革建議措施。

分析指出，2025中國的經濟問題將從過去兩年的房地產和地方債務，轉為房地產和「川普衝擊」，接下來美國總統川普計劃對中國大幅加徵關稅，將顯著衝擊中國出口。擴大國內需求是應對外部衝擊的必要作法，而當前中國經濟問題，根本原因是國內有效需求不足，引發供需失衡、物價低迷、預期不穩等一系列問題。

學者建議，要擴大國內需求，短期來看，可透過適當的財政補貼增強居民消費能力和意願。例如先前消費品「以舊換新」政策效果顯著，家電、汽車等耐用消費品銷售逐月回升，相較之下未受政策支持的餐飲收入則無明顯變化。因此未來政策可擴至服務消費。

此外還可加大對特定群體的補助和支持，尤其是針對待業大學生和失業青年群體發放補貼、提高農村老人群體的養老保險金發放標準，以及給二孩及多孩家庭發放生育補貼。

而中長期來看，學者建議提振消費需要推動改革、完善機制，一是需要改善國民收入分配結構，通過完善稅制、加快農村土地市場化，提高中低收入群體在國民收入分配中的比重。二是優化財政支出結構，降低財政供養人員和基建支出比例。

三是加快戶籍制度改革，推進農民工市民化進程。四是優化供給結構，提升高端製造業在製造業中的比重。五是放寬旅遊、文化、醫療、養老、家政服務等服務消費領域的市場准入，同時加強標準建設和有效監管。

此外，學者也建議繼續針對當前能彌補短處、惠民生的領域進行投資，一是目前基礎建設面臨「看得見的基建多、看不見的基建少」，未來投資需要考慮人口流動、人口結構、潛在經濟增長率與安全。二是要以政府投資有效帶動社會投資，資金需求大的政府投資項目，也可以鼓勵民間資本積極參與。

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三是大規模「設備更新」政策。學者指出，受大規模「設備更新」政策拉動，製造業投資是今年中國經濟增長的重要支撐項目，未來要以節能減碳、數位化轉型、智慧化升級為方向推動設備更新和技術改造。

四是促進房地產市場止跌回穩，今年前10個月，中國房地產投資累計年減10.3%。學者建議讓商品房回歸市場化，少數仍在執行限購政策的城市要進一步放鬆，並建議規劃初期人民幣2兆元（約新台幣9兆元）左右的專項資金用於保交房、收儲存量房、收購房企存量土地等工作，保障民生、緩解房企流動性壓力。（編輯：張淑伶）1131217