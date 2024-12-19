徐州8孩案遭撤職縣委書記 因受賄及濫權判刑12年

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（中央社台北19日電）中國前豐縣縣委書記婁海過去因在徐州8孩案一事上，維護群眾正當權利不力等因素遭撤職。時隔2年，婁海近日因受賄、濫用職權等罪名被判刑12年。

據澎湃新聞報導，婁海利用擔任邳州市委常委、邳州經濟開發區黨工委書記、豐縣縣長、縣委書記等職務上的便利，為相關公司和個人在工程承攬、違章建築處罰、提高安置房回購價格等事項提供幫助，非法收受他人所送金錢共計人民幣1429萬餘元（下同，約新台幣6400萬元），其中1029萬餘元未實際取得，且造成國有資產損失共計1.47億餘元。

江蘇省淮安市中級人民法院18日對婁海受賄、濫用職權一案公開宣判，婁海以受賄罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金100萬元；以濫用職權罪判處有期徒刑4年，兩案合併執行有期徒刑12年，並處罰金100萬元，對其犯罪所得予以追繳，上繳國庫。

徐州8孩案於2022年初曝光，網路流傳的影片顯示，一名受害女子被人頸鎖鐵鏈，更生下8個孩子。中國官方從最開始強調「不存在拐賣行為」，到改口將調查是否涉及犯罪，令當時社會質疑官方對於人口拐賣問題避重就輕、未能釐清。

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隨後江蘇省官方公布調查結果，並對地方相關人員依法處理。豐縣縣委書記婁海和副書記、縣長鄭春偉，被指「工作不負責任，存在形式主義、官僚主義，維護群眾正當權利和利益不力，在精神障礙患者救治救助、計劃生育管理等工作中失職失責，未認真組織核查事實，批准發布信息不實的情況通報」等，分別被撤職、責令辭去職務。

時任豐縣縣委書記的婁海受訪表示，「作為地方主官我感到很愧疚，這種愧疚將伴隨我的下半生」。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1131219